Antonio Iturbe hace volar el Premio Biblioteca Breve con una novela sobre Saint-Exupéry

“Voy cambiando de disfraces”, dice Antonio Iturbe en relación a la precariedad que lleva a los escritores a dedicarse a muchas cosas para poder escribir. El ganador del Premio Bblioteca Breve 2017 es periodista, profesor universitario y autor de libros infantiles y se ha hecho con el premio con una novela en la que narra la historia de tres amigos aviadores entre los que se encuentra el autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry.

El jurado, compuesto por los escritores Fernando Aramburu, Pere Gimferrer y Manuel Longares, la librera Lola Larumbe y la directora editorial de Seix Barral Elena Ramírez, ha otorgado por unanimidad el premio y han destacado “el tratamiento narrativo dado a los primeros años de la aviación civil francesa con un fiel trasfondo histórico”. Por su parte, el ganador ha declarado que el periodismo le ha enseñado “a escuchar y ha sido una buena escuela para el escritor que llega a casa por la noche y tiene que escribir.”

La novela, que le ha llevado a su autor cuatro años y medio, arranca con el accidente que sufre el joven alférez Antoine de Saint-Exupéry, momento en el que su vida empieza a torcerse. Aramburu la define como “entretenida en el mejor sentido de la palabra” y como “una novela muy viajera, escrita en presente en la que abundan los diálogos.” Para Larumbe el libro de Iturbe será una gran oportunidad para que le público conozca la obra de Saint-Exupéry, “al que muchos lectores sólo conocen por El principito”.

Novela histórica

“Hacía falta una novela como esta en este premio”, ha opinado Longares, que ha calificado A cielo abierto como un libro “hechicero” porque es romántico, aventurero y lleno de juventud. Y lo cierto es que el Biblioteca Breve ha ofrecido novelas históricas como la de Juana Salabert, que en Velódromo de invierno recuperaba, a través de la voz de una niña, la redada más salvaje cometida por los nazis en suelo francés contra los judíos. O La burla del tiempo (2004) del chileno Mauricio Electorat, que también eligió los años del golpe de Estado en los años setenta en su país, pero no había historias con esa energía que describe Longares.

Al galardón, dotado con 30.000 euros han optado 780 obras, entre las que se han impuesto las historias ambientadas en la primera mitad del siglo XX. Es el caso de la ganadora a la que su autor no le confiere “una verdad notarial” y tampoco considera una biografía. “Es una novela de hombres porque apenas había mujeres”, explica ante la pregunta de por que todos los protagonistas son hombres.

Una novela moralista

“Me gusta mucho la faceta moralista de Saint-Exupéry”, ha dicho Iturbe, que asegura que en su novela ha querido recoger esa idea que atraviesa la obra de su héroe y que dice que un individuo no es importante. El periodista ha recordado que el “sermón” de Meryl Streep a Donald Trump en los Gobos de Oro le emocionó profundamente y aunque reivindica la faceta moralista de su protagonista, también cree que al escritor francés le perjudicó que se le relacionara en su día con el Gobierno de Petain.

“Esas opiniones le perjudicaron. Creo que son el motivo por el que no tiene la consideración que merece a pesar de que en su obra hay un fuerte sentimiento humanista". De todos modos, afirma el periodista, lo que no cabe es callarse. Pero hay mensaje, segunda lectura e Iturbe no ha querido dejar pasar la ocasión de recordarlo: “El silencio también mata y hay que dar sermones, aunque uno se haga pesado o quede como un abuelo cebolleta".

Iturbe, como Larumbe, también cree que su libro será una buena oportunidad para divulgar la obra del autor francés. “Muchos aún se refieren a él como autor de libros infantiles”. Sobre las licencias que se ha permitido para retratarlo, asegura que la de su muerte, sobre la que siempre ha habido mucha controversia, es una de las cosas con las que se ha atrevido a aportar su propia visión de la historia. “Como no está claro qué pasó, me atrevo a hacer mi propia teoría”, ha dicho negándose a desvelarla.

La novela, que se pondrá a la venta el 7 de marzo, también recoge la cuenta la historia de Jean Mermoz, un piloto intrépido y seductor, y la de Henri Guillaumet, con los que el protagonista forma el trío de amigos que trabajan como carteros del aire para saciar sus ansias de volar.

Sobre eso precisamente ha dicho Pere Gimferrer que trata la novela, sobre el deseo de alzar el vuelo.“Consigue conmover a pesar de que, en principio, el lector puede pensar que tiene poca relación con él”. Iturbe tiene claro por qué sucede: “Saint-Exupéry es un héroe romántico pero está lleno de fisuras. Inconstante, derrochador, infiel, despistado… Un hombre bastante desastroso”.

Manuel Longares ha sido el miembro del jurado más parco en palabras, pero el más apasionado al referirse a la novela ganadora del Premio Biblioteca Breve 2017: “Tiene una virtud que no suele se frecuente: es un libro encantador. Ayuda el ambiente, el de los felices años veinte. Es una novela sobre la juventud y las ansias de vivir, sobre el romanticismo exacerbado.” Entre los periodistas y escritores presentes también era evidente la satisfacción por la elección de Iturbe, aunque a nadie se le ha escapado que hasta el momento sólo ocho mujeres han conseguido el Biblioteca Breve las 30 veces que se ha otorgado.