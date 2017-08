El creador de 'Ligones' demandará a la actriz que critica su escena de violación

El director de la película Ligones, José Texeira, ha asegurado que está "procediendo a tomar acciones judiciales" tras las acusaciones de una de las actrices de la cinta, Teresa Lozano, que entiende que el largometraje "intenta legitimar mediante el humor conductas violentas con la mujer", entre ellas la violación.

"Solo me queda confiar, por un lado, en la justicia. Y por otro, espero una disculpa pública por parte de todos aquellos que están atacando de manera injusta y malintencionada, causando un tremendo daño a la película Ligones, a mi persona, a la industria del cine y a la causa que dicen defender", ha explicado el cineasta, quien asegura que en el film no aparece ninguna violación.

Texeira ha calificado en un comunicado de "mentira" las acusaciones de Lozano, señalando "desconocer" los motivos que han llevado a la actriz a hacer esas declaraciones. "Aunque, por lo que he comprobado, ha tenido rápida repercusión en medios y líderes políticos", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "apoyar falsas acusaciones es grave", sobre todo "cuando está en cuestión un asunto tan execrable como la violencia contra las mujeres". "Me preocupa extremadamente comprobar que hay quienes luchan contra esa causa solo de oídas", ha lamentado.

"No hay violación"

De hecho, entiende que en el caso de Ligones se está "destruyendo" a la película sin haberla visto, siendo "igualmente preocupante, que una actriz consiga lanzar falsas acusaciones". Así, Texeira ha defendido que Lozano leyó el guión, firmó la cesión de derechos y rodó las escenas "donde nunca hay violación".

"Me encargué personalmente de explicar y repasar el contenido del guión a Teresa Lozano, quien lo leyó, me dijo que le encantaba, lo aceptó y tras firmar con su puño y letra la cesión de derechos de imagen para la obra cinematográfica, se rodó. Cualquiera puede comprobar que no se ha añadido absolutamente nada distinto al guión original", ha apuntado.

Por último, Texeira también ha señalado que su película es un producto revisado y calificado por el Ministerio de Cultura como 'no recomendada para menores de 16 años'. "En este film he trabajado los últimos cinco años de mi vida, con esfuerzo y sin subvenciones, donde di oportunidad a actrices desconocidas como Teresa Lozano por la ilusión que nos mueve", ha resaltado.