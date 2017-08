González-Sinde llevará al cine la novela sobre ETA de Gabriela Ybarra

La guionista y directora de cine Ángeles González-Sinde -que entre 2006 y 2009 fue presidenta de la Academia de Cine, y entre 2009 y 2011 ministra de Cultura durante el gobierno de Rodríguez Zapatero- será la responsable de dirigir la adaptación cinematográfica de El comensal (Caballo de Troya, 2015), la primera novela de Gabriela Ybarra (Bilbao, 1983), tal y como ha confirmado la escritora a este periódico. “Mi intimidad aún es política”, redacta ella en su ópera prima. “La muerte de mi madre, también”.

La historia, autobiográfica, comienza narrando el asesinato del abuelo de la autora, el empresario, exalcalde de Bilbao y expresidente de la Diputación de Bizkaia Javier de Ybarra a manos de ETA en el año 1977. Después se centra en la enfermedad de su madre, un terrible cáncer que se la lleva aún joven.

Gabriela tenía 12 años cuando su familia, forzada por la extorsión, tuvo que trasladarse a Madrid y cortar radicalmente con el País Vasco. Ella se quedó perdida, confusa en una nueva tierra, lejos de sus amigos. Cabe preguntarse si el filme -en cuyo guion ella colabora- tendrá la misma sobriedad y exactitud que el relato, que es un desgarro sin sentimentalismos, aunque parezca un oxímoron.

Cabe preguntarse si el filme -en cuyo guion colabora Ybarra- tendrá la misma sobriedad y exactitud que el relato, que es un desgarro sin sentimentalismos, aunque parezca un oxímoron

Ybarra contó a este periódico que en su obra se esforzó en que “no sonase a telediario”, en “eliminar adjetivos”, en “encontrar un lenguaje propio”: “En el tema de ETA el lenguaje está muy viciado. Por ejemplo, hasta en la forma en la que uno tiene de llamar al País Vasco. Si lo llamas Euskadi o Euskal Herría se te posiciona en el eje nacionalista o no nacionalista… aunque considero que ETA es un grupo terrorista, la palabra “terrorismo” no aparece en la novela. Sí “asesinato”. Yo quería hablar de hechos, no quería que el lector se sintiese condicionado a pensar nada”.

Fin del silencio cultural sobre ETA

La autora cree que ahora “se está perdiendo el miedo” a la producción cultural de la cuestión de ETA. “Antes cualquier persona que escribiese sobre este tema estaba marcada. No se escribe con la misma libertad con una banda terrorista en activo que sin ella. No sabes qué repercusiones va a tener sobre ti y sobre tu familia. En el caso de mi libro, no sé si me hubiese atrevido a escribirlo antes, porque no sólo me ponía en el punto de mira a mí, sino a mi familia, a mi padre… no hubiese publicado El Comensal en 2005”.

Parece que este silencio cinematográfico -como el literario- también llega a su fin, ya que, además de El comensal, Netflix está preparando una comedia alocada sobre ETA, que será su segunda película española

Desde 2014 no se ha hecho ninguna película sobre ETA -ahí Negociador, de Borja Cobeaga-. Parece que este parón cinematográfico -como el literario- también llega a su fin, ya que, además de El comensal, Netflix está preparando una comedia alocada sobre ETA, que será su segunda película española, tras el thriller Siete años.

Fe de etarras es un filme de Borja Cobeaga -no se ha estrenado y ya ha vivido un intento de boicot- que arranca en el cálido verano de 2010, ahí donde la Roja reventaba el Mundial de Fútbol y en cada balcón colgaba una bandera española, lo que turba al apartamento de un comando etarra, que no saben si colgar una bandera para mimetizarse, porque eso supondría traicionar todos sus principios. El cine experimenta las mismas sensibilidades que la literatura. Y arranca.