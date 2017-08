Amor y yihad: 'Inmersión', de Wim Wenders, abrirá el Festival de San Sebastián

La historia de Wim Wenders, rodada en Berlín, Madrid, Toledo y distintas localizaciones francesas va a abrir el festival de San Sebastián. La escribió Erin Digman (The Yellow Handkerchief, The Last Face) a partir de la celebrada novela homónima del corresponsal de The Economist J.M. Ledgard (Giraffe).

James McAvoy y Alicia Vikander encarnan a un ingeniero hidráulico y una biomatemática que se conocen en un hotel de la costa francesa, donde ambos preparan sus misiones. Mientras ella trabaja en un proyecto de inmersión en el mar de Groenlandia, él es apresado como rehén en Somalia.

Será el estreno europeo de esta coproducción entre Alemania, Francia y España, tras su paso por Toronto. El reparto del filme, que competirá por la Concha de Oro, está encabezado por James McAvoy y Alicia Vikander.

Contra ellos mismos

La banda sonora ha sido compuesta por Fernando Velázquez (Un monstruo viene a verme, Lo imposible), que ha vuelto a contar con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. El propio Wenders se desplazó a San Sebastián en marzo para asistir a la grabación.

Es una historia de amor que nos traslada a los mundos opuestos de Danielle Flinders (Alicia Vikander) y James More (James McAvoy). Se conocen por casualidad en un remoto hotel de la costa normanda donde ambos se preparan para peligrosas misiones. Se enamoran casi en contra de su voluntad, pero pronto verán el uno en el otro al amor de sus vidas.

Al separarse, descubrimos que James trabaja para el servicio secreto británico. Está involucrado en una misión en Somalia para seguir el rastro de una red de terroristas suicidas que están asolando Europa. Danielle “Danny” Flinders, es una bio-matemática que trabaja en un proyecto de inmersión en busca del origen de la vida en nuestro planeta. Estarán a un mundo de distancia el uno del otro. James será apresado por yihadistas y no podrá contactar con Danny, que tendrá que adentrarse en lo más profundo del océano a bordo de un sumergible, sin ni siquiera saber si James sigue vivo.