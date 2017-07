Martín Cuenca, Garaño y Arregi competirán por la Concha de Oro de San Sebastián

Manuel Martín Cuenca, Aitor Arregi y Jon Garaño son algunos de los directores que llevarán sus películas a competición en la Sección Oficial de la 65 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, según ha informado hoy el director del Festival, José Luis Rebordinos.

La Sección Oficial contará con cuatro títulos de producción española, de los que hoy se anunciaron tres: El autor, de Martín Cuenca; Handía, de los vascos Garaño y Arregi, que este año se estrena como pareja en la dirección con la producción de José Mari Goenaga, y Life and Nothing More, de Antonio Méndez Esparza.

Serán, en total, veinte títulos españoles los que competirán en las diferentes secciones del Zinemaldia: a Sección Oficial, Zabaltegi, Perlas o Cine en Construcción.