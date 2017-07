"Menuda banda de hijos de puta": así es lo nuevo de Alex de la Iglesia

Una reunión de amigos, una cena con personas que se conocen, otra como tantas. Hasta que alguien propone: ¿Por qué no hacer algo distinto? “¡Vamos a jugar a un juego! Dejad todos los móviles en el centro de la mesa”. Parte de la intimidad de cada uno está dentro de los móviles, lo que hacemos y lo que no, lo que querríamos hacer, lo que no contamos y no queremos que nadie sepa.

Esta es la premisa de Perfectos Desconocidos, la nueva película de Alex de la Iglesia, de la que ya podemos ver el primer teaser. El filme, protagonizado por Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduard Fernández, Dafne Fernández, Eduardo Noriega, Belén Rueda y Pepón Nieto, se estrenará el próximo 1 de diciembre.

Los móviles guardan más secretos que los mejores amigos. ¿Qué pasaría si dejásemos nuestros móviles encima de una mesa al alcance de todos?, ¿Y si leemos en alto todas las notificaciones?. Los amigos aceptan el reto, pero el temor de lo que puede salir a la luz empieza con el primer mensaje.

Un juego inocente que parece una propuesta peligrosa, la exposición al máximo de la sinceridad podrá poner en riesgo la amistad del grupo. WhatsApp, Facebook, Instagram, llamadas y SMS, todo disponible para que lo conozcan los demás, la exposición de lo que de verdad son cada uno gracias a sus teléfonos.

“Menuda banda de hijos de puta”, sentencia el personaje de Eduard Fernández en el teaser, en el que se adelanta una comedia divertida pero que obliga a plantearse el poder de la intimidad y cómo los móviles son los que la guardan.