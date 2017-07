Los productores manchegos denunciarán a su televisión autonómica por no producir

Los productores audiovisuales de Castilla-La Mancha denunciarán a su televisión pública, CMM TV, por incumplir La Ley General de la Comunicación Audiovisual que les obliga a destinar parte de sus ingresos a la producción de contenido. Lo harán la semana que viene, tal como ha podido saber este periódico y ha confirmado la propia asociación de productores autonómicos (APACAM), que explican que el proceso se aprobó ayer en una junta extraordinaria con los socios.

La Ley es clara: las televisiones deben dedicar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas (películas para el cine y la televisión, series o documentales), una obligación que en el caso de que la empresa sea de titularidad pública, se aumenta al 6%. Por ello, cuando una va a ver una película es normal ver el logo de ETB o de TV3 entre los productores. Lo que se perseguía con esta ley es que se emitan y se produzcan contenidos propios dentro de las cadenas, creando un tejido industrial en cada comunidad.

Pero los productores de Castilla-La Mancha se dieron cuenta que su televisión no cumplía y desde hace años no destinaban dinero a la creación de contenido. Por ello van a presentar una denuncia que intentará presionar para corregir una situación que consideran injusta. Así lo ha confirmado a este periódico Pedro Cenjor, presidente de APACAM, que ha explicado que “se pondrá un contencioso administrativo para que tomen la palabra por si quieren negociar y llegar a un convenio de colaboración que perseguimos desde hace un año”.

No hemos conseguido absolutamente nada, hemos presentado proyectos para contenidos de televisión que han sido obviados. Hay un hermetismo extraño

Sólo habría una posibilidad para evitar esa obligación, que la cadena no hubiera emitido ningún contenido europeo de menos de siete años de antigüedad, pero tal como ha podido confirmar APACAM, esto no se ha cumplido. “Gracias a la información que nos ha remitido, hemos detectado que se emitieron series de televisión europeas de menos de siete años, por lo que deberían haber aportado ese 6% para producciones europeas”, explica. No saben con seguridad desde cuándo llevan escapando del compromiso, pero sospechan que desde “el principio”

Esta denuncia se produce después de una serie de reuniones con la televisión de Castilla-La Mancha que comenzaron hace año y medio. “Hubo una serie de reuniones, hubo gente que nos atendió muy bien y otros que no tanto. Ofrecimos un convenio de colaboración para que la Asociación de Productores tuviera sinergias con la televisión, que es lo que ocurre en todas. La nueva televisión valenciana ya está en colaboración con los productores… queremos trabajar con nuestra televisión pública, crear trabajo y un tejido industrial”, añade Cenjor.

El resultado de estas conversaciones fue infructuoso. “No hemos conseguido absolutamente nada, hemos presentado proyectos para contenidos de televisión que han sido obviados, no nos dejaron pasar ni de los tornos, nos los recogían y nos decían que lo revisarían, esto fue en enero y desde entonces ninguna noticia. Hay hermetismo extraño”, explican desde APACAM que subraya que también se pusieron en contacto con la Comunidad, y que el presidente Page y su vicepresidente les han recibido y tratado “de forma excelente”. “Nos han indicado unos parámetros que seguir, pero estamos tan cansados que hemos decidido tener una reunión extraordinaria con todos los socios de APACAM y otros externos que también están dolidos y hemos decidido poner en marcha este contencioso administrativo, para que la ley sea la que otorgue”, zanja.