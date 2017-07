'Cars 3' y otras películas que no te puedes perder este fin de semana

Duelo de altura para conseguir el primer puesto en la taquilla española. Por un lado el cine familiar tiene un nuevo título con Cars 3, otra secuela de una de las obras más rentables de Pixar, que este año estrenará otro filme, Coco. Por su parte, el blockbuster veraniego intentará arrasar con La guerra del planeta de los simios, la muestra de que las superproducciones pueden ser inteligentes.

Hasta Monica Bellucci se ha apuntado a los estrenos de esta semana. Lo ha hecho con una de sus apuestas por el cine de autor, En la vía láctea, la nueva y personal película del director de culto Emir Kusturica.

'La guerra del planeta de los simios' (Matt Reeves)

Fotograma de La guerra del planeta de los simios.

César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Después de sufrir pérdidas enormes, César lucha con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie. Cuando finalmente se encuentren, Cesar y el Coronel protagonizarán una batalla que pondrá en juego el futuro de ambas especies y el del mismo planeta. Tercera película de la nueva saga de El Planeta de los Simios.

Cierre a lo grande de una de las mejores sagas de los últimos años. Matt Reeves vuelve a demostrar que es uno de los mejores directores de blockbusters del momento y da seguridad a los fans de Batman -él se encargará finalmente de la nueva película del superhéroe-. Un taquillazo trepidante que bebe tanto del cine bélico como del western o Evasión o Victoria.

'Cars 3' (Brian Fee)

Fotograma de Cars 3.

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fallecido Fabuloso Hudson Hornet y un par de giros inesperados. ¡Y para probar que el nº95 no está ni mucho menos acabado, el campeón tendrá que poner a prueba su valía en el gran circuito de la Copa Piston!.

La saga de Rayo McQueen ha reportado las peores críticas a Pixar con sus dos primeras entregas, pero sus ingresos en taquilla y merchandising son tan grandes que ellos siguen aumentando el número de entregas. Con esta tercera película han dado un paso adelante y han logrado el mejor filme de la trilogía. Una historia más adulta y con un toque feminista que seguirá encantando a los niños pero no molestará a los adultos.

'En la vía láctea' (Emir Kusturica)

Kusturica y Monica Bellucci en la película.

Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su misión, amado por una hermosa aldeana, un futuro apacible parece esperarle… hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. El destino los ha unido, y nada ni nadie parece poder detenerlos...

Kusturica sigue fuel a su universo personal, aquí con más influencia de Fellini que nunca. Una historia que mezcla el surrealismo y la fantasía con la crueldad de la guerra de los Balcanes de fondo. Basada en una idea originalmente explorada por el cineasta en el cortometraje que hizo para la película de episodios "Words with Gods" y protagonizada por una Mónica Bellucci que pasa con naturalidad de un taquillazo al cine de autor.

'Su mejor historia' (Lone Scherfig)

Fotograma de Su mejor historia.

Un equipo cinematográfico británico recibe el encargo de hacer una película patriótica para levantar la moral de las tropas inglesas tras los bombardeos de la aviación nazi sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El problema surgirá cuando se desencadene una auténtica batalla de sexos.

No hay semana que no llegue una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión está dirigida por Lone Scherfig, directora de An education y Siempre el mismo día, que ofrece un original acercamiento en esta película protagonizada por Gemma Arterton, Sam Claflin, Jack Huston y Bill Nighy.