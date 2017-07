Rayo McQueen se enfrenta al machismo de Pixar

Regresa el rayo rojo de Pixar en una nueva entrega que ya ha conseguido destronar a Wonder Woman en Estados Unidos del número 1 de la taquilla. La película cuenta la historia de la vieja estrella de la competición, que pasa de estrella de las carreras a perdedor habitual cuando otros coches más jóvenes y modernos llegan al circuito. Cars 3 (Brian Fee) apuesta por otra secuela de McQueen, uno de sus personajes menos queridos por la crítica, pero que más dinero genera gracias al merchandising.

El film presenta a un personaje más maduro –con diez años de carrera- en una trama que vuelve a ser para niños y mayores. Combina las carreras con la rivalidad y la lucha y esta vez cuenta con una protagonista femenina – que por fin no es una princesa- rodeada de personajes masculinos. Y no va a ser la única mujer que tome importancia en la tercera entrega. El director de la nueva entrega Brian Fee apunta "en realidad lo que pasa es que tiene que haber más mujeres que quieran dedicarse a la animación y tenerlo como carrera". Atajan así una de las principales críticas que se hace a la compañía. La falta de directoras, técnicas y hasta de personajes femeninos en sus producciones.

Más puestos femeninos

La compañía que nos hizo llorar con Carl Fredricksen (Up!) ha apostado ahora por Kim White como Directora de Fotografía e Iluminación para Cars 3. No es la primera vez que lo hace, ya en Bichos, una aventura en miniatura (John Lasseter y Andrew Stanton) Sharon Calahan tuvo el mismo cargo, con White como ayudante. Y es que son pocas las mujeres que tienen puestos de responsabilidad en las películas de Pixar, más que nada si lo comparamos con la cantidad de hombres que nos resuenan si hablamos del famoso estudio de cine.

Fotograma de Cars 3. Rayo McQueen se enfrenta a Jackson Storm.

Durante la promoción del filme en Madrid, Kim White ha hablado con EL ESPAÑOL sobre el machismo en el cine y la reivindicación de más puestos para las mujeres. “No sé si es que no se les da oportunidades pero sí me gustaría ver más mujeres desempeñando estos cargos” y ha añadido que quizás es “porque los hombres trabajan con sus colegas y por eso no fichan a mujeres”.

Dice que en su departamento ha visto cómo las propias mujeres se desaniman por las pocas oportunidades y apunta que hay que animarlas a que lo intenten, “yo he hablado con muchas mujeres que me dicen que no se sienten preparadas. Ellas mismas se limitan, creen que no están preparadas, me han llegado a decir que no se sienten listas”.

Llegan para cambiar

Sabemos que alguna mujer se ha colado entre los ‘puestos de hombres’ y que fue en ese momento cuando apareció en Brave, una princesa intrépida alejada de la versión de mujer en apuros a la que nos tienen acostumbrados. Esta aparición en la pantalla grande se la debemos a Brenda Chapman que dirigió la película de la princesa Merida.

El productor también ha hablado sobre el machismo en la animación y afirma: “Es una situación que está cambiando, trabajamos con muchas directoras, tenemos a alguien dentro del departamento de historias que está trabajando en uno de los cortos y cada vez trabajamos con más mujeres en la industria”, así lo ve Kevin Reher que reconoce que una de las principales directoras de animación era mujer.