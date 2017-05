Netflix arrasa en Cannes sin llevarse ningún premio

La 70 edición del Festival de Cannesprometía ser un desfile sinfín de actores, directores y películas. Es el certamen más prestigioso del año y la cita que todos guardan para presentar las obras más importantes del año, pero en esta ocasión un invitado inesperado ha robado el protagonismo a todo el mundo, incluida a una Nicole Kidman que ha presentado cuatro filmes. Netflix se ha convertido en el centro de todos los comentarios, en la pregunta más escuchada en las ruedas de prensa y en la conversación más repetida en los corrillos.

Cuando se presentó la Sección Oficial nadie pensaba que la presencia de Noah Baumbach y Bong Joon-Ho pudiera escandalizar a nadie, pero las salas francesas pusieron el grito en el cielo. Eran obras concebidas para su disfrute en la plataforma de Video on Demand y no para pasar por el cine. El Festival cedió a la presión e incluyó una clausula para que, a partir de la próxima edición, cualquier filme que compitiera por la Palma de Oro se comprometiera a estrenar primero en pantalla grande. Es decir, obligar a Netflix a cumplir sus normas si quería estar en el Festival más importante del mundo.

Para echar más leña al fuego Pedro Almódovar, presidente del jurado, dijo en la primera rueda de prensa de Cannes que “sería una paradoja premiar un filme que no puede verse en una sala”. El manchego es un defensor del acto social de ir al cine, pero su declaración sonó como toda una declaración de intenciones a la que contestó su compañero Will Smith diciendo que ambas formas no son incompatibles. “Tengo en casa a jóvenes de 16, 18 y 24 años. Van al cine un par de veces a la semana y ven Netflix... No sé en otros hogares, pero en mi casa Netflix no ha tenido absolutamente ningún efecto en lo que van a ver al cine. Van al cine para maravillarse ante ciertas imágenes y hay otras películas que prefieren ver en casa. No es que irían al cine si no estuvieran en Netflix. Son dos formas completamente diferentes de entretenimiento”, respondía.

Las palabras de Almodóvar se entendieron como una predicción, y así ha sido. Las dos películas de Netflix se han ido de vacío en el palmarés. No se esperaba la presencia de Okja, el filme del realizador coreano, pero sí la de The Meyerowitz Stories, la película de Noah Baumbach que había convencido a la crítica y que muchos veían como favorita al galardón al Mejor guion. Finalmente todas las ganadoras pasarán por salas y el orden establecido no se ha visto desafiado. De hecho, otra plataforma como Amazon ha salido vencedora en esta disputa. La compañía ha entrado en la producción y distribución de cine desde hace poco, y suya es You were never really here, lo nuevo de Lynne Ramsay que se ha llevado las menciones a mejor actor para Joaquin Phoenix y Mejor guion.

En la pugna entre empresas de Video On Demand y producción de cine, Cannes ha apostado por la que apuesta por la sala como primera forma de explotación de las películas. Amazon asegura la presencia en cines de sus obras, que luego podrá distribuir en su canal de contenido. Algo que Netflix, de momento no se plantea. Okja y The Meyerowitz Stories se estrenarán mundialmente en su plataforma.

¿Derrota o victoria?

A pesar de irse sin premios y no saber si volverá en el futuro por las nuevas normas, Netflix es, de lejos, la triunfadora de esta 70 edición del Festival. Ella ha monopolizado el debate, se ha hablado más de nuevas formas de consumo de cine que de las propias películas y han conseguido una campaña publicitaria mundial que de otra forma hubiera costado millones. La realidad es innegable, el músculo de la compañía la convierte en un actor fundamental en el futuro de la industria cinematográfica y no se puede mirar a otro lado.

Las pruebas de que ellos han ganado esta guerra la dan las métricas medidas durante los diez días que ha durado el certamen. La compañía de medición de datos Amobee contaba a Variety que el conflicto había avivado las búsquedas de Okja y no había afectado a su reputación en internet. Durante el periodo que fue del 17 al 22 de mayo, hubo 8.200 tuits sobre el filme, de los que un 28% eran positivos, 64% neutrales y sólo un 8% negativos. Fue la película más comentada en internet durante ese mismo periodo y de todo el contenido digital dedicado al festival, un 28% fue dedicado a la alfombra roja y, en segundo luhar, un 7% hablaba de Okja. El 3% de ese contenido se refería a Will Smith y el 2% a Pedro Almodóvar.

Si los festivales de cine quieren mantener su relevancia tienen que reflejar en sus programaciones que el concepto de cine se ha expandido

Según Amobee el top ten de las películas de Cannes que han generado más 'content engamenet' -o compromiso hacía el contenido generado- está liderado por las dos películas producidas por Netflix. El debate las ha puesto en el mapa y el certamen ha sido una plataforma de lanzamiento para su próximo estreno.

Para el Director de Análisis de Marca de Amobee, Jonathan Cohen, los datos recogidos “subrayan el hecho de que el público que históricamente acudían a las salas en las que se proyectaba cine de autor se están cambiando a las plataformas de streaming”. “Si los festivales de cine quieren mantener su relevancia tienen que reflejar en sus programaciones que el concepto de cine se ha expandido”, ha añadido. Comienza el segundo pulso entre Netflix y Cannes, ver quién cede a las presiones del otro.