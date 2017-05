La sátira sobre el arte contemporáneo 'The Square' gana la Palma de Oro en Cannes

Tras el bochorno del año pasado, cuando toda la crítica abucheó el palmarés del Festival de Cannes, había que andar con pies de plomo. El jurado del festival de cine más importante del mundo no podía permitirse otra decisión tan cuestionada, así que Pedro Almodóvar y sus compañeros optaron por no olvidar a ninguna de las películas que habían gustado en esta 70 edición. Al final, y aunque ha habido pedrea para todos, la decisión ha sido para una de las obras más discutidas, The Square, de Ruben Ostlund. Una sátira sobre el mundo del arte contemporáneo que dividió a la crítica, pero que ha convencido al jurado.

The Square es el esperado trabajo del director sueco tras la feroz Fuerza Mayor, y esta ocasión recurre a actores de Hollywood para una película que entró a última hora en la Sección Oficial a concurso y que ha dejado con el caramelo en la boca a 120 Battements par minute, el drama sobre el sida y los movimientos activistas en los años noventa que había encandilado a la prensa y con muchos puntos a favor para tener a Almodóvar como defensor. Al final, la obra de Robin Campillo se tuvo que conformar con la Mención Especial del Jurado, o el segundo premio del palmarés.

Por ser la edición número 70 el jurado tuvo la oportunidad de dar un premio especial. Se lo concedió a Nicole Kidman, que presentó cuatro películas en el certamen. La intérprete mandó un vídeo agradeciendo el reconocimiento. Minutos antes había perdido el de Mejor actriz frente a Diane Kruger -la otra favorita-, que por el drama sobre un crimen neonazi In the fade, ha conseguido su primer premio importante en una interpretación en su idioma natal años después de emigrar a Hollywood.

Las dos películas de Kidman en Sección Oficial pillaron premio. La seducciónse hizo con el de Mejor dirección para Sofía Coppola, una de las sorpresas de la noche al no estar la realizadora presente en la alfombra roja. A pesar de ser una de las mejor recibidas había dudas sobre si el jurado premiaría un remake. Coppola dedicó el premio a sus padres y a Jane Campion, única ganadora de la Palma de Oro por El piano y un “ejemplo para las mujeres directoras”.

Su otra película, The killing of a sacred deer -de Yorgos Lanthimos- ganó la mención al Mejor guion, que compartió con Lynne Ramsay, por You were never really, película que hizo doblete al llevarse el de Mejor actor para un Joaquin Phoenix que dejó sin premio al favorito, Robert Pattinson pot Good time, y que subió al escenario con zapatillas y traje. La película de los hermanos Safdie es una de las grandes olvidadas de esta edición junto a L'amant double, de François Ozon. Tampoco hubo premio para Netflix. El nombre que más se ha repetido en esta edición se ha ido de vacío y ninguna de sus dos películas a competición han rascado premio.

Otra de las favoritas para el gran premio, Loveless, de Andrey Zvyaginstev, también se llevó uno de los premios importantes, el Premio del Jurado para su director, que se confirma como uno de los grandes nombres del cine de autor tras encadenar dos títulos premiados en festivales.

Palmarés Completo

Palma de Oro: "The Square", de Ruben Östlund.Gran Premio del Jurado: "120 battements par minute", de Robin Campillo.Premio Especial del 70 Festival de Cannes: Nicole Kidman.Premio de dirección: Sofia Coppola, por "La seducción".Mejor actriz: Diane Kruger, por "In the Fade".Mejor actor: Joaquin Phoenix, por "You Were Never Really Here".Premio del Jurado: "Nelyubov" (Loveless"), de Andrey Zvyagintsev.Premio de guion "ex aequo": Yorgos Lanthimos, por "The Killing of a Sacred Deer", y Lynne Ramsay, por "You Were Never Really Here".