Ciudadanos se niega a bajar el IVA del cine

Ciudadanos no ha apoyado la enmienda presentada hoy a los Presupuestos Generales para pedir la rebaja del 21 % del IVA cultural por una cuestión de "responsabilidad" y "seriedad" relacionada con su apoyo a los Presupuestos del Estado. El partido dejó fuera de su pacto de investidura la bajada del impuesto para el sector, aunque sí que incluyó la de los espectáculos en directo.

Así lo ha dicho hoy a Efe la presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso, Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos), quien ha confirmado que se enteró "anoche" que hoy la Comisión de Cultura del Congreso, junto con representantes del sector del cine, iban a presentar esta enmienda.

La enmienda ha sido apoyada por PSOE, Podemos, Partit Demòcrata (PDeCAT), Esquerra, Compromís y EH-Bildu con el apoyo de representantes de la Academia del Cine, la Confederación de productores audiovisuales españoles (FAPAE), la federación de cines de España (FECE) y la Federación de Distribuidoras cinematográficas (FEDICINE).

"Me parece que por una cuestión de responsabilidad y seriedad, cuando tu participas en una negociación de la que salen unos presupuestos, que no serán perfectos, pero no son malos, y estamos hablando de esperar seis meses, es lógico mantener el compromiso y no entrar en una enmienda que contradice los presupuestos", ha matizado.

En este sentido, Rivera de la Cruz ha recordado que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho "dos veces" en sede parlamentaria que esta bajada "sucederá en los próximos presupuestos generales del Estado" que, como ha puntualizado, "se aprueban dentro de seis meses".

"Entiendo -ha añadido- que otros hacen política poniendo a funcionar autobuses, poniendo pancartas y montando números, pero yo creo que la política es una cosa más seria, y la bajada del IVA del cine, que llegará, llegará porque nosotros hemos trabajado por ella, pero lo hemos hecho donde se trabaja, que es negociando y en los despachos, no haciéndonos fotos delante de una escalinata".