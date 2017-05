¡Feliz día de 'Star Wars'! cinco motivos para disfrutar de ser un friki

Cada cuatro de mayo se celebra la jornada más friki del año. Todos los seguidores de Star Wars llenan las redes sociales y los blogs de imágenes, comentarios y piropos a sus películas favoritas. La fecha elegida no es casualidad, sino que como si de una fuerza Jedi se tratara estaba escrita en el propio guion de la película original del 77. Cuando Obi Wan dice aquello de 'Que la fuerza te acompañe', en inglés es 'May the force be with you', cuyo sonido al pronunciarse es muy parecido a 'May the 4th be with you' en el que se anuncia ese 4 de mayo como día mundial. En esta ocasión hay muchos motivos para amar La guerra de las galaxias y estar orgullosos de ser un friki.

Porque hay película nueva

En diciembre de 2017 llega el esperado Episodio VIII. Tras revitalizar la saga con J.J Abrams, será Rian Johnson el que continúe en lo que se espera sea un capítulo más oscuro. Poco se sabe del filme más allá de su primer póster y su primer tráiler que dejó a todos con la boca abierta.

Porque nos presentó a Carrie Fisher

Uno de los personajes más emblemáticos de las películas era la princesa Leia, a la que daba vida Carrie Fisher. La actriz fallecía a finales del año pasado dejando un hueco irremplazable en el corazón de los fans y muchas dudas sobre cómo se llenará su vacío en las próximas entregas de la saga. Lo que está claro es que Leia es un personaje que ya forma parte de la historia del cine, y que nos enseño que las princesas no eran sólo las de Disney, sino que podían empuñar un arma y ser unas rebeldes.

Por tener el mejor villano de la historia del cine

Muchos lo han intentado después. Voldemort, Saruman... pero ninguno como el gran Dath Vader. Su simple presencia producía un escalofrío en el espectador. Pocas veces el cine había conseguido un villano tan redondo. La puntillita la dio saber que además era el padre del héroe en una escena mítica que sonaba a gloria en la voz de James Earl Jones, pero también en la de Constantino Romero, su doblador oficial en España que ha sido sustituido por Pedro Tena para la última película, Rogue One.

Porque no sólo es una película para frikis

Es verdad que tiene uno de los fenómenos fans más fieles, numerosos y ruidosos del mundo, pero Star Wars ha trascendido todo eso para ser historia del cine. La trilogía original creada por George Lucas fue un mazazo para todos aquellos que no creían en que una aventura con naves espaciales y herencia del western pudiera funcionar. Así de bien lo explicaban en La fuerza para cuñaos, un libro lleno de argumentos para cerrar la boca a todos que menosprecian el alcance de la franquicia.

Por una banda sonora irrepetible

John Williams tiene un don. Sus composiciones siempre se reconocen a los dos acordes. Lo ha conseguido más veces, con Jurassic Park o con Harry Potter, pero con Star Wars llegó a una de sus cimas. Su banda sonora para una película en la que nadie confiaba se convirtió en la música que cambió la forma en la que se componía en Hollywood, y que influyó en los demás compositores que llegaron después.