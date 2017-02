El Hollywood machista contra las cuerdas: o integra a mujeres, o será demandado

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo es una agencia federal del Gobierno de EEUU -con sede en Washington- encargada de administrar y hacer cumplir leyes de derechos civiles contra la discriminación laboral. Y parece que va a emprender acciones legales contra los grandes estudios de Hollywood: sus investigaciones ya han concluido que la discriminación contra las mujeres directoras es real, así que el siguiente paso es actuar contra ello.

Según informa Deadline, la organización se encuentra actualmente negociando la resolución de los casos en los que los estudios han discriminado sistemáticamente a directoras por ser mujeres. Su único alegato es que "no pudieron" contratarlas. Así lo comunica una fuente interna de la Comisión, antes de añadir que ya les han concretado las infracciones llevadas a cabo y que si no se llega a una solución presentarán "una demanda".

Mientras se negociaban condiciones contractuales el pasado diciembre, el Sindicato de Directores de América (DGA) instó a los productores a adoptar una variante de la regla de Rooney que aplican en la NFL (National Football League): ésta anima a los equipos deportivos a contar con candidatos de otras razas cuando se baraja la contratación de un entrenador. El Sindicato de Directores hizo especial referencia a otras minorías, o, mejor dicho, a otros colectivos que reciben el trato de minoría, como las mujeres.

La USC's Annenberg Media, dedicada al estudio de la diversidad y el cambio social, ha recogido los datos de las cien mejores películas en taquilla de cada año durante la última década, y ha descubierto que sólo el 4% de las cien mejores películas fueron dirigidas por mujeres, siendo 2013 y 2014 los años de mayor desierto femenino. El estudio estableció que, durante el mismo período de diez años, ha habido una relación del director hombre a la directora mujer de 16: 1. Sólo tres de los 612 directores eran mujeres negras: Ava Duvernay, Gina Prince-Bythewood y Sanaa Hamri.

Minoría absoluta

El 7% de las películas hechas el año pasado fueron dirigidas por mujeres, una bajada del 2% con respecto al año anterior, pero el machismo es estructural.Hay otros cargos en los que están -aún- peor representadas, como el de dirección de fotografía y edición de sonido. Este año, Ava DuVernay es la única mujer directora de las películas que pelean por un Oscar, por su documental sobre la población carcelaria de Estados Unidos. En 2015, el estudio The Celluloid Ceiling, publicado por el Centro de Estudios de la Mujer en el Cine y la Televisión, de la Universidad de San Diego, aportó una pesimista conclusión a su investigación: Hollywood es más machista que hace 17 años.

Los campos con más presencia femenina son el de la producción (23%), producción ejecutiva (19%), montaje (18%) y guionistas (11%)

Los campos con más presencia femenina son el de la producción (23%), producción ejecutiva (19%), montaje (18%) y guionistas (11%). Por no hablar de los casos de realizadoras (7%), directoras de fotografías (5%), compositoras (1%) y encargadas de sonido (5%). Cada vez son más las mujeres insertas en la industria hollywoodiense que denuncian esta situación. A finales de 2016, Mila Kunis publicaba una carta en A Plus, el medio digital fundado por Ashton Kutcher, en la que contaba algunas de sus experiencias personales y denunciaba el machismo imperante en Hollywood.

La actriz relata que en una ocasión, un productor le aseguró que no volvería a encontrar trabajo si se negaba a posar semidesnuda en una conocida revista masculina -para promocionar su última película-. "Estaba muy cabreada, me senti objetivada y por primera vez en mi carrera dije que no. ¿Y sabéis qué? No se acabó el mundo. La película hizo mucho dinero y volví a trabajar otra vez, y otra, y otra más", contó. También recuerda cuando, intercambiando correos electrónicos con el ejecutivo de una cadena de TV, éste se refirió a ella como la mujer de Ashton Kutcher y madre de un bebé": "Redujo mi valor a mi relación con un hombre de éxito y mi capacidad para tener hijos".

Kunis ha querido empezar a saldar cuentas con el machismo y fundó hace un par de años la productora Orchard Farm Productions, creada para promover proyectos dirigidos y liderados por mujeres. "A lo largo de mi carrera ha habido momentos en los que me he sentido insultada, marginada, infravalorada, creativamente ignorada y discriminada por ser mujer", denuncia. "Y siempre les di el beneficio de la duda, pues quizás ellos sabían más, tenían más experiencia o a mí me faltaba algo. Entendí que para tener éxito como mujer hay que saber jugar con las reglas de los hombres".

Ha habido momentos en el pasado, rodando una película, donde me han dicho que entorpecía el proceso cuando daba una opinión o una idea

No está sola. Emma Stone, flamante protagonista de La la land, una de las favoritas de los Oscar, reconoció a la revista Rolling Stone que es la primera vez que una película le da voz, porque en proyectos anteriores tuvo problemas para expresar sus opiniones y fue tratada de forma muy diferente a sus compañeros hombres. "Ha habido momentos en el pasado, rodando una película, donde me han dicho que entorpecía el proceso cuando daba una opinión o una idea", ha revelado la intérprete, y continúa: "Ha habido veces en las que he improvisado, se han reído de mis bromas y se las han dado a mi compañero hombre".