Daniel Sánchez Arévalo le regala a Rajoy dos de las películas favoritas de los Goya

El cineasta Daniel Sánchez Arévalo ha dedicado dos cartas abiertas -a viva voz- al presidente Mariano Rajoy, rompiendo con el clima de silencio -tal vez tedio- establecido desde que Dani Rovira, presentador de los Goya, asegurase que no habría menciones políticas en la gala porque "no se lo merecían", desinflando así el espíritu de reivindicación que se esperaba del acontecimiento después de un discurso como el de Meryl Streep. El director ha contestado a las declaraciones en las que Rajoy explicó que no había visto ninguna de las películas nominadas, y que el cine para él es una cuenta pendiente que saldar en el futuro, porque ahora se dedicaba más a la lectura.

En la primera misiva, grabada hace más de una semana, Sánchez Arévalo le pregunta a Rajoy: "¿Qué es eso de que no has visto ninguna película nominada a los Goya?, ¿qué es eso de que no tienes tiempo para ir al cine? Sus majestades los reyes también están bastante ocupados, o eso parece, al menos, y son asiduos a ver cine español, y van al cine a ver cine español, no sólo en su casa", reflexiona.

"De todas maneras, Génova está pegada a la Academia de Cine, estamos puerta con puerta. Tú te pasas cualquier día por ahí y te dejamos los DVDs para que veas las películas en tu casa, de verdad te lo digo, y si no, yo vivo muy cerca y voy a Génova y te las dejo", le espeta, con total confianza.

Más tarde le recomienda Tarde para la ira, "de mi primo Raúl Arévalo, que todo parece indicar que va a ser la gran triunfadora de la noche" y le confiesa que cree que ésta es "la mejor cosecha de cine español en décadas". "A peli por día, llegas. Llegas y ya verás... que la vida va a ser muchísimo más agradable", le insta.

En un segundo vídeo, colgado, como el primero, en Facebook, Sánchez Arévalo demuestra eso de que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. "Como no me has dado mucha bolilla" -le dice a Rajoy- se planta a las puertas de Génova con un regalo para el presidente. Tres películas: Tarde para la ira, El hombre de las mil caras y una propia, AzulOscuroCasiNegro. "Porque en un centro comercial había una oferta de que si te llevabas tres, te rebajaban el 30%, así que he incluido una mía", sonríe el director. Todas dentro de una bolsa de Tiffany's, porque "dos son joyas" y "una es muy preciada para mí".