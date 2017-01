Rajoy pasa de los Goya: admite no haber visto ninguna de las películas nominadas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que no ha visto ninguna de las películas que han sido nominadas a los premios Goya. "No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", ha asegurado Rajoy

El jefe del ejecutivo, en una entrevista en Onda Cero, ha admitido que el cine "es uno de los asuntos pendientes en el futuro", aunque a renglón seguido ha añadido "como otros muchos". También ha intentado quitar importancia a las críticas de quienes le acusan de falta de sensibilidad con el mundo del cine: "Tampoco lo dicen, lo dicen algunos".

En la entrevista, Rajoy ha demostrado dedicar más tiempo a la lectura. Su último libro ha sido 'Patria', de Fernando Aramburu, que ha recomendado por considerarlo "imprescindible" para "quienes quieran saber lo que ha sucedido en los últimos 30 años en el País Vasco".

Ahora, Rajoy está leyendo 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes Vega, que transcurre al comienzo de la guerra civil en Madrid y que también ha recomendado.

Bayona lo considera "un desprecio"

El director J.A. Bayona, uno de los favoritos de cara a la próxima edición de los Premios Goya con 'Un monstruo viene a verme', ha reprochado a Rajoy, su "falta de interés" en el cine español.

"Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países", ha asegurado Bayona en un tuit.

Con una recaudación de 26 millones de euros y 4,5 millones de espectadores, "Un monstruo viene a verme" fue la película más taquillera el año pasado en España, por encima de cualquier superproducción de Hollywood, y acumula 12 nominaciones para los Goya.

Otras de las favoritas, como 'El hombre de las mil caras' de Alberto Rodríguez, sobre el exespía Francisco Paesa o 'Tarde para la ira', el aclamado debut de Raúl Arévalo, con once nominaciones cada una, están disponibles ya en plataformas "online".

En 2016 el cine español continuó su idilio con el público con una recaudación de más de 109 millones de euros y 18,14 millones de espectadores. La cuota de pantalla fue del 18,1 %, el cuarto mejor dato histórico.