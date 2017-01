Ana Belén dice que el 'boicot' a Trueba le recuerda a la "intolerancia" franquista

"Trabajas por una pasión y una necesidad de conocimiento y de entender muchas cosas que te rodean, no para que te den un premio”. Pero se lo han dado. La actriz y cantante Ana Belén recibirá el Goya de Honor 2017 en la gala de la Academia de Cine, que se celebrará el próximo 4 de febrero. “Ha valido mucho la pena y te encuentras con sorpresas que no están previstas en el guion, hay muchas cosas que no planificas y salen, aunque lo normal es que no salgan”, ha declarado, agradecida.

Más de 40 películas, más de 35 discos y unas 30 obras de teatro. Será la quinta mujer que recoge esa estatuilla en las 31 ediciones que suman los premios. Antes de ella, otras insignes como Rafaela Aparicio, Imperio Argentina, Josefina Molina y Concha Velasco. “Me apetecería hacer películas con personajes que pueda desarrollar, que no sean un personaje jarrón. Nunca he hecho uno de esos, porque jamás he querido. Me gustaría hacer un personaje de los que le ofrecen a los hombres, con aristas”, ha relatado.

La financiación y el ingenio

Ana Belén -que una vez fue Mari Pili Cuesta- ha sido nominada cinco veces a los Premios Goya -cuatro como mejor actriz protagonista, en Miss Caribe (1989), El vuelo de la Paloma (1989), La pasión turca (1994); y Cosas que hacen que la vida valga la pena (2004)- y una como directora novel -Cómo ser mujer y no morir en el intento (1991)-. “El cine español ha evolucionado a contar historias muy diferentes con distintas miradas, con muy buenos directores y guionistas y gente muy preparada. También con un problema muy gordo, que es el de financiación”, ha señalado. “Incluso a pesar de eso, la gente se busca la posibilidad de poder llevar adelante sus proyectos a través de crowdfunding, teléfono móvil, los pocos ahorros que se tienen… hay mucha inteligencia”.

La actriz ha aprovechado para aplaudir el discurso de su colega Meryl Streep durante la gala de los Globos de Oro. Cree que fue un acto “valiente y elegante”

La actriz ha aprovechado para aplaudir el discurso de su colega Meryl Streep durante la gala de los Globos de Oro. Cree que fue un acto “valiente y elegante” en una situación “de incógnita que ya no está siendo tan incógnita”. Ella misma, a pesar de estos últimos años de silencio, se ha manifestado políticamente en numerosas ocasiones: contra la OTAN durante el Gobierno de Felipe González, contra la guerra de Irak en el de Aznar… hasta llegó a entrar en el Congreso de los Diputados con otros compañeros como Juan Echanove o Aitana Sánchez Gijón con camisetas de protesta.

Conciencia social

"No te puedes abstraer a lo que te rodea, no solo como sector, sino como ciudadano del continente que habitamos. Hay cosas que nos tienen preocupados y muy enfadados y muy en alerta de cosas que pueden ocurrir. Si no estás viviendo en Babia, estás con los ojos muy abiertos", ha subrayado. En 1973, a finales de la dictadura, fue acusada -junto con Víctor Manuel- por el Ministerio de Información Español de haber pisado la bandera española en Ciudad de México.

La pareja se exilió durante seis meses y, con el tiempo, y apoyados por otros amigos, desmintieron la acusación. “Es muy jodido. Nos acusó un anónimo y tuvimos que ir a declarar a la Dirección General de Policía, en la Puerta del Sol, y era mentira que hubiésemos pisado la bandera. Esto de Trueba suena a eso, a la misma intolerancia. Como si no hubiesen pasado 43 años, que se dice pronto". Ana Belén se refiere al 'boicot' a La Reina de España, su última película.

La gente debería poder decir lo que siente, más aún si unas determinadas declaraciones se hacen en calve irónica, ha sostenido, en defensa de Trueba

“La gente debería poder decir lo que siente, más aún si unas determinadas declaraciones se hacen en clave irónica”, ha guiñado. “Hoy son difíciles de controlar, por la difusión de las redes, las mentiras, las repeticiones de algo sacado de contexto...”. Del mismo modo, se ha sacudido sus 65 años y ha asegurado que “el cine sigue mereciendo la pena”, que sigue teniendo “energía” y que le gustaría que la llamasen para hacer más películas.