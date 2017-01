Ryan Gosling: “Adoro 'Cantando bajo la lluvia': puedes verla muchas veces y nunca te cansas”

Nació en Ontario, Canadá,hace 36 años. Su infancia estuvo marcada por una fuerte influencia religiosa por parte de su madre, en el colegio fue víctima del bullying y la televisión fue su vía de escape, empezó a cantar con su hermana en bodas… Y en 1993 fue seleccionado por el Mickey Mouse Club, donde coincide con Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera. Gosling siempre ha afirmado que era el menos talentoso de los cuatro y que cuando cantaban y bailaban le colocaban estratégicamente en una esquina para que no se le viera tanto.

Pronto entendió que la televisión no era lo suyo y decidió mudarse a Los Angeles y probar suerte en la pantalla grande. Su papel en The Believer, donde daba vida a un judío con ideas neonazis le valió el halago de la crítica. Pero el papel que le lanzó al estrellato fue The Notebook (2004), junto a Rachel McAdams, una película romántica que embelesó a medio mundo. Desde entonces han llegado películas como Lars and the Real Girl (2007), Drive (2011) o The Big Short (2015). Es difícil encontrarle una película realmente mala.

Ahora estrena La La Land, un filme dirigido por el joven talentoso Damien Chazelle que remonta al estilo de los musicales del Hollywood clásico, y por el que ha sido premiado como Mejor Actor en los Globos de Oro. Es una historia actual sobre dos jóvenes que persiguen sus sueños en una dura ciudad donde la mayoría de estos acaban no cumpliéndose.

Oportunidades como esta no se deben presentar muy a menudo.

Efectivamente. Cuando me ofrecieron hacer el papel me pareció una oportunidad que nunca pensé que iba a tener. Crecí viendo los musicales clásicos y es un género que parecía haber desaparecido. Cuando Damien me ofreció el papel no dudé ni un segundo en aceptarlo. Ha sido una verdadera sorpresa ver lo bien que recibe la película el público. Hace unos días hablé con un grupo de gente que la había visto ya diez veces.

¿Podría citar alguno de sus musicales favoritos de la época dorada de Hollywood?

Adoro Cantando bajo la lluvia. Lo puedes ver muchas veces y nunca te cansas.

En el filme vemos que los dos protagonistas se enamoran profundamente pero a la vez quieren perseguir sus sueños. ¿Cree que en la vida real uno tiene siempre que sacrificarse?

Creo que esto que comentas es precisamente con lo que la gente que la ve parece quedarse. Es algo con lo que se identifican: la dificultad en la vida de compaginar varias cosas. No sólo si te dedicas al mundo del espectáculo, sino en cualquier profesión tienes que tomar decisiones. Imagino que es parte de la vida, lo importante es encontrar un equilibrio entre ambas. Dicho esto, la gente es tan diferente y también los tipos de trabajo, por lo que las posibles combinaciones son infinitas.

Su personaje tiene convicciones muy sólidas, una visión de lo que quiere hacer muy clara y parece que no quiere dar en un principio su brazo a torcer. ¿Como actor tiene que dar su brazo a torcer para avanzar profesionalmente?

Sin duda, creo que es parte de todo proceso creativo. Creo que debemos ver las concesiones como una oportunidad en vez de cómo un obstáculo. Si eres muy cabezota te quedas rezagado. Es mucho mejor ser flexible ante ciertas cosas.

¿Hay algún papel que no haya hecho que le gustaría hacer?

Lo acabo de hacer. El de Blade Runner 2049. Así que he cumplido mi sueño. Nunca pensé que se me pudiera presentar esta oportunidad y me ha pasado. Estoy muy contento.

¿Qué le llamó la atención de Damien Chazelle cuando empezó a rodar con él?

Me llamó la atención el hecho de que rodó con muchos planos secuencia, muy al estilo de los musicales de la época dorada de Hollywood. Creo que ha sido una manera muy efectiva de trabajar, porque no hay cortes. A la vez, es arriesgado porque son escenas largas y hay que ensayar mucho para no fastidiarlo. Ensayamos tres meses las escenas de baile, piano y las clases de canto antes de rodar.

¿Le costó aprender a tocar el piano?

Aprendí de forma intensiva. Tenía algo de idea, sabía aporrearlo un poco de oído. Ha sido un trabajo muy intenso.

El director ha descrito este filme como una carta de amor a Los Angeles. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo usted de esta ciudad?

Llegué a los 16 años desde mi país natal que es Canadá, donde hace mucho frío, por lo que mi primera impresión fue que la temperatura era muy buena. Y pensé que me adaptaría rápido a eso (risas). Es una ciudad muy grande, muy diferente a la ciudad de donde yo vengo. Por un lado, me alegro de haber venido a los 16 años porque no sé si más mayor hubiera sido capaz de adaptarme.

¿Ha tenido que hacer papeles que no le apetecían?

Cuando llegué aquí tenía un concepto de lo que quería hacer algo diferente. Me alegro de que mi carrera no haya ido por esos derroteros. En la época en la que yo llegué te hacían firmar seis años por una serie de televisión de la que ni siquiera habías leído el guion. Tuve suerte de que no me cogieron en ninguna (risas). Además ya había hecho varias antes en Canadá y mi intención era enfocarme más en filmes.

¿Pensó en dejarlo y volver?

No, creo que no me lo tomé de un modo demasiado serio como plantearme dejarlo. No dejé que me afectara demasiado. Al fin y al cabo, son películas. Es un lujo poder hacerlas, pero si fallas no pasa nada. Te afecta a ti personalmente pero no afecta la vida de los demás como en otras profesiones.

¿Considera que su personaje en el filme es más apasionado que usted?

Sin duda. He podido vivirlo a través de él y me ha gustado, pero es algo que no me gustaría experimentar continuamente. Es demasiado intenso.