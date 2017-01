Donald Trump responde a Meryl Streep: "Es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood"

El discurso de Meryl Streep en la gala de los Globos de Oro hizo que a Donald Trump le pitaran los oídos: aprovechó que recogía su premio honorífico para recriminar las políticas del presidente electo y reivindicar la libertad de prensa. La respuesta del aludido no se ha hecho esperar. "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro", ha escrito en su cuenta de Twitter. "Ella es una...".

Y ha dejado ahí sus puntos suspensivos, colgando del aire, al menos siete minutos, antes de cerrar la frase. "...es un lacayo de Hillary, una gran perdedora. Por centésima vez: nunca me he "burlado" de un reportero discapacitado (nunca haría eso)". A continuación, explica que el periodista cambió una historia de hacía 16 años para hacerle quedar mal y critica la falta de honestidad de los medios de comunicación.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Streep se refirió anoche al reciente menosprecio de Trump a un periodista con discapacidad. “Me rompió el corazón cuando lo vi, y todavía no me lo puedo quitar de mi cabeza, porque no era una película, era la vida real. Ese instinto de humillar a otra persona, cuando es modelado por alguien desde una plataforma pública, llega a la vida de todo el mundo, y eso da permiso a otras personas para hacer lo mismo. La falta de respeto y la violencia incitan a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para maltratar a otros, todos perdemos”, expresó Meryl Streep con contundencia ante los aplausos de todos sus compañeros.

A ellos les pidió apoyar a la prensa, porque sólo unidos podrán luchar contra aquellos que atentan contra las libertades. "Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar", zanjó.

Aunque nunca le mencionó, su mensaje tenía destinatario desde el principio. El recién elegido presidente de los EEUU se convirtió en el centro de un discurso que ensalzó la multiculturalidad de Hollywood y la libertad de prensa frente a las personas que atentan contra ello. Para comenzar repitió las palabras que hacía escasos minutos había dicho Hugh Laurie. “Somos los sectores más vilipendiados actualmente. Hollywood, Prensa y Extranjera -refiriéndose al nombre de la asociación que concede los premios-”. En ese momento emocionó a todos sus compañeros haciendo un repaso por las diferentes nacionalidades de sus compañeros.

Dev Patel, Amy Adams, Ruth Negga… cada uno de un país, de una raza, y todos unidos por el cine y por el poder de las palabras de Meryl Streep. "Hollywood avanza gracias a los extranjeros y a los que llegan de fuera. Si los echamos a todos, no tendremos nada para ver más que fútbol y artes marciales, que no son artes”, dijo la actriz.