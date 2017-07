Los británicos prefieren como artista a Banksy que a Turner

Un globo en forma de corazón se escapa de las manos de una niña, ella estira el brazo para intentar atraparlo, pero no lo consigue. La plantilla Balloon Girl del artista Banksy es la obra de arte preferida en el Reino Unido.

Una encuesta ha revelado las obras prefericas en el país británico y la plantilla del misterioso artista ha conseguido destronar a cuadros como El Temerario remolcado a su último atraque para el desguace, cuadro de Joseph Mallor William Turner -aparece en cuarto lugar- y a El Ángel del Norte, escultura de Antony Gormley que está situada en una carretera del sur de Newcastle -esta se encuentra en quinto lugar-.

La pintura de Banksy apareció junto a una tienda de Londres en 2002 y ahora lidera la lista -en la que han votado 2.000 personas- de las mejores obras británicas. La obra fue retirada y vendida en 2014 por unas 500.000 libras (560.000 euros, 651.000 dólares). El paisaje pastoral de John Constable La carreta de heno (1821) aparece en segunda posición, seguida de The Singing Butler, una pintura de 1992 de Jack Vettriano.

En el top 20 aparecen tres portadas de discos: la realizada por Peter Blake para el álbum de The Beatles Sgt Pepper; la de Hipgnosis y George Hardie para el LP Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; y la cubierta del disco de Sex Pistols Never Mind the Bollocks, de Jamie Reid.

La lista

1. Banksy. La Chica del Globo.

2. John Constable. La carretera de Heno.

3. Jack Vettriano. El mayordomo cantante.

4. JMW Turner. El Temerario remolcado a su último atraque para el desguace.

5. Antony Gormley. Ángel del Norte.

6. LS Lowry. Ir al partido.

7. John William Waterhouse. La Dama de Shalott.

8. Peter Blake. Portada del álbum Sgt Pepper.

9. Hipgnosis y George Hardie. Portada del disco de Dark Side of the Moon.

10. George Stubbs. Yeguas y potros en un paisaje con río.

11. Thomas Gainsborough. El Señor y la Señora Andrews.

12. John Everett Millais Ophelia.

13. Andy Goldsworthy. Rock Misty.

14. David Hockney. Un chapoteo más grande.

15. Bridget Riley. Movimiento en Cuadrados.

16. Anish Kapoor. Órbita de ArcelorMittal.

17. S tik. Un par de manos en la calle.

18. Maggi Hambling. La Vieira.

19. Henry Moore. Figuras reclinables.

20. Jamie Reid. Never Mind de la portada del álbum Bollocks.