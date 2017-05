Test de la Feria del Libro: ¿de qué clásico hablamos?

Claro que hay novedades jugosas que toquetear en los estantes de la Feria del Libro, pero no hay que dejar de entrenar el ojo de la nuca y mirar literariamente hacia atrás, hacia lo que el tiempo ha avalado, hacia los clásicos infalibles que no dejan de hablar de nosotros desde antes de que naciéramos: que no dejan de diseccionar la naturaleza humana. Ponemos a prueba tus conocimientos con este juego de pistas. ¿Adivinas el título de cada obra sólo con unas cuantas claves...?