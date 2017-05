Basquiat dobla su récord de venta en subasta: 110, 5 millones por 'Untitled'

Basquiat (1960-1988), de padre haitiano y madre puertorriqueña, consiguió con su obra Untitled de 1982 una marca histórica para su corta carrera, al venderse el cuadro por 110,5 millones de dólares durante una puja que se prolongó 10 minutos, la más larga de la noche.

#WorldAuctionRecord Basquiat's seminal 'Untitled' work from 1982 soars to $110.5 million - after 10 minutes of bidding pic.twitter.com/fYba4RJsQR