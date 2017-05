Antonio Banderas abandona su gran proyecto en Málaga: "No quiero convertirme en un Moneo en mi casa"

Antonio Banderas se retira del proyecto del Astoria, según una carta escrita por el propio actor a la que ha tenido acceso Diario Sur y publicada íntegramente por el mismo medio. La extensa misiva hace referencia al interés de Banderas por "aportar" a la cultura de la ciudad en un proyecto, "encontrar una solución definitiva al edificio de los que fueron los cines Astoria y Victoria", que finalmente no apoyará el actor.

Banderas se ha mostrado muy dolido con las críticas recibidas desde la oposición municipal. "No conocen el tema, ni siquiera se han dignado a hablar conmigo de ello". La decisión del malagueño la corona esta sentencia: "No quiero convertirme en un segundo Moneo en mi casa".

Ha comunicado este lunes su decisión al arquitecto José Seguí y a los responsables de la empresa Starlite. Se trataba de un proyecto teatral que después de haber ganado un concurso fue "objeto de descalificaciones", según explica Diario Sur, por parte de los partidos políticos Malaga Ahora e IU-Málaga para la Gente en uno de los plenos del Ayuntamiento malagueño. Eso y el escaso apoyo del resto de grupos políticos ha terminado de decidir al actor.

Proyecto único en Europa

En el espacio de los cines Astoria y Victoria se proyectaban dos teatros, talleres escénicos, seminarios de formación, cursos de dirección, platós de TV. También se había diseñado un programa de becas para estudiantes malagueños, espacios para jazz, música y danza y zonas de ocio con restauración a cargo de las escuelas de hostelería malagueñas, "un proyecto único en Europa".

Ahora, la última palabra la tiene el arquitecto Seguí, que aún no sabe si continuará o no con el proyecto. "Banderas era el gran punto de enganche. No sé qué voy a hacer sin su presencia".

Antonio Banderas finaliza su carta señalando que "seguirá buscando la posiblidad de integrarse en el movimiento cultural malagueño de una forma absolutamente privada. El tema público da miedo". Respecto a la posiblidad de que otro proyecto retome la solución para ese espacio ha deseado "que gane el mejor. Contará con nuestro apoyo gratuito y desinteresado".