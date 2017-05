Ministro, no mate nuestra creatividad y devuélvanos la Literatura Universal

Los alumnos que se levantaron para resistirse a la aniquilación de la Literatura Universal escribe una carta al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, para que rectifique la LOMCE. Piden más lecturas.

Es necesario que todos y todas nos prestéis atención, aunque el relato que os vayamos a contar no sea nuevo. La implantación de la llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha dejado distintos sectores de la educación tan mal parados que resultan irónicos los términos “mejora” y “calidad”. Uno de estos grupos es el de las Humanidades. Pero, como ya os hemos dicho, no es un asunto desconocido. La desvalorización progresiva de las letras y también de las ciencias sociales se lleva realizando desde hace largo tiempo, olvidando que la unidad del conocimiento científico lleva aparejada la unidad del conocimiento humano, es decir el saber social, literario, artístico, histórico...

No queremos que nos conviertan en un rebaño al que poder dirigir sin rechistar

Un repaso a las Leyes de Educación de nuestro país nos permite revisar en imágenes fijas la historia del mismo y los objetivos que éstas perseguían. Desde el acabamiento del analfabetismo, de la Ley Moyano, a la gratuidad y laicismo de las Leyes de la 2ª República... Y todo lo que siguió. (Qué importante la Memoria Histórica).

Pero, ¿qué pretenden los legisladores de hoy? Conocen, al igual que todos nosotros los últimos estudios, por ejemplo, del Instituto Mckinsey acerca del avance de la inteligencia artificial y del peligro que supondrá para 1,1 millones de empleados en oficios tradicionales.

Desalentador y cicatero

Saben de las investigaciones publicadas en el último documento del Global Risk, 2017. Así como de las recomendaciones de fomentar la creatividad literaria, la plástica, la música y, en definitiva, todo lo que pueda hacer irreemplazable al ser humano, como solución al tsunami tecnológico, real y desigual, que acarreará situaciones de conflicto difíciles de asumir por nuestro planeta. Tenemos que estudiar aquello que nos convierta en irreemplazables a la hora de tomar decisiones e interpretar el mundo que nos rodea.

Teniendo todo esto en cuenta, el panorama que nos ocupa es desalentador y cicatero para las asignaturas troncales de opción del Bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. Y, especialmente, insufrible para la Literatura Universal. No sólo la han eliminado del itinerario de 2º de Bachillerato y, por tanto, de las pruebas de acceso a la universidad, la nueva selectividad (PEBAU), sino que ahora compite con Historia, otra asignatura fundamental para toda formación académica.

Y, obviamente, la mayor parte del alumnado acaba eligiendo esta última, debido a que aporta una buena base para la troncal obligatoria de Historia de España y otras materias troncales de opción, que sí tienen continuidad el curso siguiente.

SOS humanidades

La realidad de los centros: enfrentamiento en los claustros por el diseño de matrícula y la desaparición real y progresiva de la Literatura Universal. Hemos recabado información actual de más de una veintena de centros distribuidos por toda España. En cuatro de estos, uno en la provincia de Granada, otros en las provincias de Barcelona, Ciudad Real y Asturias se imparte la Literatura Universal para grupos de más de 20 alumnos.

De los otros, 17 concretamente, la asignatura, este curso, no se imparte, y en dos más, los grupos tienen menos de ocho alumnos, y no se garantiza la continuidad para el año que viene. Esto es inaceptable, ya que Literatura Universal aporta al alumnado una notable capacidad de crítica, nutre nuestra conciencia, conforma nuestro mundo interior y nos comunica con el resto del mundo, un universo plural, diverso y variado, como nos recordaba Susan Sontag. Valores imprescindibles en el mundo de hoy.

¿Cómo leer el Cantar de los Cantares, Edipo, Rey o El Decamerón? ¿Quién nos presentará a Dovstoievski, a Baudelaire o a Patricia Highsmith y a tantísimos otros autores y movimientos literarios? Aprendemos también sobre tradiciones antiguas como el Mandato del Cielo en China y sobre sociedades antiguas como la de la Grecia esclavista.

Ser creativos

Por todo esto, consideramos indispensable la función de esta asignatura en la formación académica del alumnado de Bachillerato. No podemos permitir que estas nociones nos sean arrebatadas. Hoy, el conformismo ha dejado de ser una opción. Los alumnos de 1° de Bachillerato C del Instituto de Educación Secundaria Aricel en Albolote, Granada, hemos llegado a esta conclusión.

No queremos que cada vez vayan matando más y más nuestra creatividad. No queremos que nos conviertan en un rebaño al que poder dirigir sin rechistar. Queremos ser la generación que lo cambió todo, y por eso, hoy más que nunca hemos decidido luchar por esa asignatura que nos ha brindado, a través de los grandes escritores de nuestra historia, un sentido crítico y la capacidad de gritar: "¡Basta!", ante un sistema educativo que nos pone cada vez más difícil pensar por nosotros mismos.

Sí a la Literatura Universal. En esta lucha también nos acompaña el Frente de Estudiantes de nuestra provincia. Cuando preguntamos a dos de sus representantes, Julia e Iara, qué les movía, estando ya en 2ª de Bachillerato a secundar esta protesta, su respuesta es otra razón más, quizás la más importante de todas para seguir movilizándonos.

“Nosotras, nuestro grupo, fuimos tan felices el año pasado, estudiando esta materia y sus obras, que no queremos que haya nadie que no pueda hacerlo”. Nos parece que este es el sentido último de nuestra vida. De modo que si creéis que estos motivos son suficientes como para apoyar nuestra campaña, os invitamos a que firméis nuestra petición en Change.org: NO MATEN A LA LITERATURA.

Muchísimas gracias.

* Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Aricel en Albolote (Granada): Miquel Abril, Andrea Jiménez, Rocío Palma y Alba Sánchez. Revisado por la profesora Ana López Muñoz.