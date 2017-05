El Madrid pierde el partido de la ortografía contra el Atlético

Despliegan el “tifo” con la intención de aclarar al rival quién es el que manda en el campo y en Europa. La grada del Real Madrid ha preparado un golpe de efecto mortal contra los hinchas del Atlético de Madrid: un diseño que les recuerda las dos finales que los vikingos han ganado a los indios. Milán y Lisboa, 2016 y 2014. Debería doler en una semifinal de la Liga de Campeones, en el Santiago Bernabéu.

El ingenio infinito de los blancos les lleva a montar un mapa de Europa, con todas las ciudades en las que han conquistado sus once trofeos continentales. Colocan pequeñas copas en cada una de ellas y un enorme trofeo en el centro, subrayando el despliegue de imaginación. Bien grande, para que los 4.000 hinchas del Atlético, en el fondo norte del estadio madridista, se enteren. Y el campo blanco empezó a cantar: “¡Reyes de Europa!”.

El partido de la propaganda parecía ganado. El “tifo” era tan ingenioso y ocurrente como cruel. Zas. Sin embargo, al desplegarlo, algo fallaba, el lema no quedaba del todo claro. Faltaba algo. La gran copa iba enmarcada por una frase que decía: “Decidme: que se siente”. ¿Que se siente? ¿Quién?

Si preguntas, pregunta

A los blancos se les había olvidado -además de las interrogaciones- la tilde (diacrítica), porque la frase, al parecer, tenía un sentido interrogativo. Quien hizo el “tifo” no tenía claro que las palabras qué, cuál/es, quién/es, cómo, cuán, cuánto/a/os/as, cuándo, dónde y adónde son tónicas y no pueden vivir, en las pancartas o en un folio, sin su correspondiente tilde. Y en mayúscula, también.

Estas palabras introducen oraciones interrogativas y, para que el resto las podamos entender como tales, necesitan de las normas consensuadas con la comunidad. De hecho, gracias a los interrogativos podemos formular preguntas evidentes, que se abren y se cierran entre interrogantes: “¿Qué se siente?”. O emboscadas, las que incluyen claramente un sentido interrogativo, pero sin los signos de interrogación: “Decidme qué se siente”, “decidnos qué se siente”...

Al cumplirse recientemente los 50 años de vida en el Vicente Calderón, los aficionados rojiblancos desplegaron su pancarta: “50 años de pasión”, con su tilde (palabra aguda) y toda su ortografía bien en su sitio. Pero juegan con ventaja al llevar la tilde a gala: los atléticos son esdrújulos.

Ojo, imperativo

A simple vista, a la grada blanca le falló la ejecución de los recursos ortográficos que requiere la ironía para no ahogarse en el intento y crear confusión en la chanza. Pero, ¿y si la hinchada del Madrid estaba pidiendo en vez de preguntando? “Decidme: que se siente”. Está en el límite de una orden. De haber sido un imperativo, les habría quedado mejor un: “¡Se sienten!”. Para eso usamos este tiempo verbal, para rogar o para dar órdenes. También para advertir y amenazar. Hay que reconocer que el imperativo es pura carne de grada, donde se ordena más que se pregunta.

Lo mejor del imperativo es que nunca, jamás, se puede subordinar. Es un golpe seco e inmediato, nada de andarse por las ramas. Cero retórica: “¡A trabajar!”. Y punto. El único inconveniente del imperativo es que carece de la primera persona del singular, porque no tiene sentido gramatical darse órdenes a uno mismo… “Decidme: que se siente”. Bueno, te lo decimos: “Que se siente”. Pero, si lo que quería el fondo sur era salirse de su propio yo para ordenarse o pedirse algo, habría sido mejor: “Decidme: que me siente”. O incluso: “¡Les he dicho que se sienten!”.

De hecho, en la versión un mundo ideal, podría haberse resuelto como un diálogo entre hinchadas, siempre mucho más constructivo y recomendable que tratar de ofender o amedrentar al rival presumiendo de todos tus éxitos. La testosterona nunca se llevó bien con el pudor. Desde luego la prudencia es siempre recomendable para evitar desplegar ante el rival indicios de un fracaso escolar. Mejor jugar a amarrar el resultado y no fallar en el partido de la ortografía.

Éste podría ser el inicio de una campaña de sensibilización por el debate futbolero, en la que la grada sur compartiría con la grada norte su inquietud, y ésta respondería a su demanda: “¡Siéntate!”.