Así es el hotel de lujo donde se ha alojado Carlota Corredera en sus vacaciones

Carlota Corredera (43 años) ya está de vuelta en Sálvame. La presentadora ha regresado al trabajo pletórica, descansada y muy bronceada después de haber disfrutado de dos magníficas semanas en la isla de Mallorca. Un descanso muy merecido para la gallega, quien cerraba el fin de curso con un diez tras adelgazar más de 60 kilos de peso, publicar su libro Tú también puedes (Grijalbo) y consagrarse como uno de los personajes más queridos por el público.

En la isla pitiusa se ha alojado en uno de sus mejores hoteles: el Iberostar Playa de Muro, que goza de una ubicación magnífica a 100 metros del parque natural de S'Albufera y a tan sólo dos minutos a pie de la playa. La estancia por 15 días en una de sus habitaciones ronda los 8.000 euros en total. El hotel cuenta con varios restaurantes, entre los que se encuentra uno a la carta, una cafetería con vistas al mar y un camión de comida junto a la piscina.

El resort también alberga dos piscinas al aire libre y un spa con piscina cubierta y dos saunas. Cuenta además con servicios únicos para los ciclistas y los viajeros aficionados al deporte. Hay un taller de reparaciones, un garaje y un gimnasio completamente equipado. Se ofrece servicio de alquiler de bicicletas y hay menús especiales, una tienda de deportes y un equipo especializado. Otra de las curiosidades es que dispone de menú de almohadas para el buen descanso de sus huéspedes.

Aquí Carlota, su marido Carlos Maza y la hija que tienen en común se han sentido como en su propio hogar. Así lo ha expresado ella misma a través de sus redes sociales donde ha querido dar las gracias a todo el personal por cómo les han tratado. "Esta ha sido mi casa las dos últimas semanas, se acabaron las vacaciones en Mallorca pero quedan los recuerdos felices, gracias al maravilloso personal del hotel Iberostar Playa de Muro Village que nos han cuidado y mimado mucho, mención especial para Esther Quero, nuestra gran anfitriona y para Antonia, Jacinto, Álex y Angie que nos han hecho sentir como en casa, hasta pronto Mallorca", escribía.

Una de las anécdotas durante las vacaciones ha sido el seguimiento que ha tenido la conductora de Sálvame por los paparazzis de la zona, algo a lo que ella todavía no se acostumbra. Según ha relatado con humor en una de las fotografías que le hicieron no se percató de la presencia de los fotógrafos y no le dio tiempo a "meter tripa" para la instantánea. Al margen de bromas, ha asegurado que han sido unas vacaciones maravillosas y vuelve a la rutina con más ganas e ilusión que nunca.