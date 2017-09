La tristeza e indignación de Manuel Carrasco

Está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales y ahora toda su alegría se puede ver empañada. Manuel Carrasco (36) está viviendo sus sueño de ser padre junto a su pareja Almudena Navalón y además triunfa en la música. Sin embargo, puede que el artista no cierre con broche de oro esta nueva etapa que para él es tan especial.

El cantante tenía toda la ilusión del mundo puesta en su último concierto de gira y ahora no sabe si va a poder celebrar. Ha denunciado en sus redes sociales que a dos días de que se cierre su tour 'Bailar el viento' en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid su espectáculo está en el aire. Ni la Comunidad de Madrid ni el ayuntamiento de la capital han autorizado a su equipo de producción a entrar en el coso para comenzar con el montaje del escenario.

Manuel Carrasco y Almudena Navalón presentando a su hija. Gtres

"Mi gente, os escribo desde la indignación y la tristeza que me produce la situación actual de 'El último baile' en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Es muy triste que os tenga que comunicar esto pero mañana a partir de las 8 de la mañana debería entrar el equipo de nuestra gira para comenzar con el montaje del concierto y, a esta hora de día de hoy, no tenemos ninguna comunicación por parte de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento para que mañana podamos entrar en la plaza", explica el cantante en sus redes sociales.

"Está claro que ni para la Comunidad ni para el Ayuntamiento esto supone preocupación alguna, pero yo no puedo seguir sin comunicaros que, en este momento, está en peligro la celebración del concierto. Tanto mi oficina de management como yo, hemos hecho todo lo posible porque nos dieran una respuesta, ya que éramos conscientes de las últimas noticias al respecto, pero se han seguido celebrando corridas de toros y diferentes eventos, por lo que nosotros hemos seguido adelante con la organización prevista. El concierto está anunciado desde marzo y con todas las entradas vendidas", continúa el intérprete andaluz.

Manuel Carrasco durante un concierto. Gtres

"¿Por qué no nos dan respuesta con el tiempo necesario para buscar un recinto alternativo? ¿Por qué no nos han dicho nada aún tres días antes del concierto? ¿Por qué se han seguido y se siguen celebrando eventos en la plaza y el nuestro no recibe una respuesta?", se pregunta Manuel. "A mí todo esto se me escapa del entendimiento y lamento muchísimo cualquier perjuicio que os pueda causar esta situación. Me sabe muy mal de verdad por cada uno de vosotros que tenéis la misma ilusión que yo por compartir este último concierto. No es el final deseado de una gira tan bonita. Tanto mi equipo como yo seguimos esperando respuesta por parte de las autoridades competentes. Todavía guardo esperanzas".

Las redes sociales han generado cientos de mensajes mostrando su apoyo al cantante y compartiendo su indignación, ya que 20.000 personas podrían quedarse sin ven actuar a su ídolo. Parece que Manuel Carrasco no es el único que actualmente está teniendo problemas con su espectáculo. Vanesa Martín (36) es otra de las afectadas: "Seguimos con el silencio como respuesta, con el alma en vilo y la angustia de no poder concretaros nada más", dijo en sus perfiles sociales.

El concierto del extriunfito está previsto para este viernes 15 de septiembre y el de Vanesa Martín para un día después, el 16. Los dos en Las Ventas.