Miguel Bosé revienta la extorsión que sufre mostrando las caras de sus hijos

Miguel Bosé (61 años) se ha visto obligado a mostrar el rostro de sus hijos después de la extorsión continuada que sufre desde que su correo electrónico fuera hackeado hace un tiempo. "Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato. Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias.", escribía el artista en su cuenta de instagram junto a la famosa fotografía del cantante con sus hijos en Disneyland Anaheim de Los Ángeles (EEUU).

Miguel Bosé con sus hijos. Redes sociales

En la instantánea aparecen Diego y Tadeo, de seis años, y Telmo e Ivo, de cinco, junto a su padre y otras dos personas. Aunque Miguel Bosé haya mostrado los rostros de sus cuatro hijos en sus perfiles, los medios de comunicación están obligados a mantener la privacidad de los menores hasta que alcanzan la mayoría de edad. De aquí que las caras sigan apareciendo pixeladas.

Los mensajes de ánimo no se han hecho esperar. Algunos compañeros de profesión como Alejandro Sanz (48) han querido mostrarle todo su apoyo. "La crueldad de alguna gente solo se compara con su avaricia. Espero que la justicia localice a este delincuente y a cualquiera que trate con él y les haga pagar por su delito. Un abrazo", escribía el madrileño. También Paula Echevarría: "¡No tienen nombre! Hijos de p*** se queda corto. Haces muy bien y disfruta de ellos".

Han sido tantas las muestras de cariño recibidas que el cantante ha vuelto a escribir en su publicación agradeciendo todo el apoyo y el ánimo recibidos. "Gracias a todos por el apoyo recibido. Espero que esto acabe aquí pero nunca se sabe lo que esta escoria de gente pueda hacer. Quedamos alerta y vigilantes. Sé que siempre vais a estar ahí. Abrazos de corazón".

Fue en agosto de 2015 cuando EL ESPAÑOL publicó en exclusiva la extorsión a la que estaba siendo sometido Miguel Bosé. Le pedían al menos 60.000 dólares por unas fotos suyas con sus hijos. Le advertían de que si no se avenía a negociar la cantidad, las fotos serían vendidas a una revista y acabarían saliendo a la luz. Parece que desde entonces el chantaje no ha cesado y ahora el artista se ha visto obligado a tomar esta drástica decisión. Nunca antes había enseñado a sus hijos a los que ha mantenido siempre alejados de los focos y de la prensa.

[Más información: Miguel Bosé denuncia una extorsión de 60.000 dólares por unas fotos de sus hijos]