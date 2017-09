El mal momento de Terelu Campos: "La mayoría de los días me levanto llorando"

Terelu Campos (51 años) concedió este fin de semana una entrevista con María Patiño (45) en Sábado Deluxe donde aseguró que no estaba pasando por su mejor momento.

Por un lado, se encontraba mal físicamente. La hija de María Teresa Campos afirmó que le seguía "doliendo el cuerpo como si me canearan todos los días" a pesar de que le dijeron que cuando "dejara la medicación me iba a sentir de otra manera".

Terelu Campos durante su 52 cumpleaños. GTRES

Por otro lado, se encuentra mal anímicamente. Como aeguró su hermana Carmen Borrego (50), quien también estaba presente en el programa Terelu "está en una etapa de vida pesimista, y como no tiene expectativa de futuro sigue así". La mayor de las Campos defendió que su situación se debía, en parte, a la falta de expectativas profesionales. "Tenía un proyecto profesional" que se fue en el mes de febrero", algo que no ha sido fácil", comentó.

Kiko Matamortos (60), claramente molesto por estas declaraciones, le espetó: "Tienes salud, tienes trabajo, has escrito un libro que está triunfando y te quejas. En lugar de sentarte en Sálvame Deluxe deberías sentarte en la consulta de un psicólogo".

Terelu se sintió dolida por esos comentarios y aseguró no entender esa falta de comprensión." Soy muy reservada, porque no me gusta preocupar, y no es que me cueste trabajo pedir ayuda", aseguró. Al parecer, su situación es tan mala que se levanta "la mayoría de días llorando, aunque me sienta bien, por cosas tontas".

[Más información: La pesadilla que ha marcado la vida de Terelu contada por ella misma]

Carmen Borrego se sintió humillada por los paparazzis

La menor de las Campos también habló de las polémicas fotografías que le hicieron este verano. Cree que la prensa únicamente busca humillarla, ya que siempre la captan en la peor manera posible. "Te pillan a traición, en bañador y con posturas difíciles, y así es imposible salir bien", expresó en la noche del sábado. Carmen defendía que no había hecho nada malo a nadie para que la "humillen así".

Carmen Borrego y su marido durante sus vacaciones. GTRES

No obstante, la menor de las Campos asegura que lo que más le molesta es que su marido aparezca en las instantáneas: "Él Puede despertar interés por ser mi marido, pero no creo que sea una persona pública y que sea normal que la saquen. Para él es más faena que para mí".

Terelu se subió al carro y defendió que tampoco le gustaba salir en bañador, "ni cuando pesada 45 kilogramos". Asegura que es tan molesto que ha "llegado a estar tres cuarto de hora tapada con un periódico en la playa por miedo" a los paparazzis".

[Más información: Carmen Borrego; tú, al yate y yo, a la playa]