Mayte Zaldívar abre un gastrobar en el mercado de abastos de Marbella

Mayte Zaldívar (61 años) ya es empresaria. La exmujer de Julián Muñoz (68) se ha metido en un negocio que está a punto de inaugurar. Según ha podido confirmar JALEOS, quien fuera primera dama de Marbella ha montado un gastrobar junto a su novio, Fernando Marcos, en el mercado municipal de la localidad malagueña.

De un tiempo a esta parte, la expresidiaria y el empresario ceutí acuden cada día al mercado de abastos de Marbella para ultimar los detalles tanto de la apertura como de la carta. El Puesto 85. Así se llama el nuevo local en el que antes vendían frutas y verduras.

Mayte Zaldívar, en los fogones.

No obstante, el negocio no llega exento de polémica. Preguntado a los comerciantes del mercado, algunos ya han comenzado a realizarse una pregunta: "¿De dónde han sacado el dinero para la concesión, traspaso o alquiler? ¿No decían que no tenían dinero ninguno de los dos?". "Ahí había antes una verdulería", comenta a JALEOS uno de los vendedores de pescado. "Y aquí se dan tortas para conseguir un puesto y a nadie se lo dan. Se ha puesto muy de moda abrir barecitos, como otros que hay ya aquí. No sabemos qué hilos habrá movido para que se lo den. Pero el caso es que otros no lo han conseguido", continúa. No obstante, no todos los comerciante se muestran recelosos. Otros están encantados de que la ex de Muñoz se cuelgue el mandil por el mercado: "Seguro que habrá mucha gente que, aunque sea por el morbo de verla por aquí, vengan y visiten el mercado. Y eso es bueno para todos".

Platos gourmet

Mayte está feliz de poder rehacer de esta manera su vida laboral. De hecho, ha sido ella misma quien ha pintado las paredes del local. Uno de sus abogados, Alfredo Herrera, ya adelantaba a este medio, cuando aún estaba en prisión, que "Mayte podría estar planteándose abrir un restaurante en Marbella, ya que es una gran cocinera". Y esos planteamientos se convertirán en realidad en apenas unos días, cuando inauguren El Puesto 85.

Mayte se colgará su delantal y de la mano de su novio darán servicio tanto en la barra como a domicilio. Salmorejo de aguacate con ceviche de salmón, alga wakame y cebolla morada con brotes de rábano; Tortilla de patatas con variado de algas; Carrillada con puré de maíz y flor de ajo; Tacos con salmón marinado y perlas de limón; Involtini de carpaccio de buey con crema de quesos y albahaca; Crujiente de cochinillo en vinagreta de verduras… Estos son solo algunos de los platos que Zaldívar y su novio ofrecerán a sus clientes.

Fotografías de algunos de los platos de Mayte Zaldívar.

De cocinera con Muñoz

Con El Puesto 85 Zaldívar volverá a sus orígenes: a la cocina. Esta no es la primera vez que la condenada en el 'caso Blanqueo', se cuelga el mandil. Durante un tiempo regentó junto a Julián Muñoz dos restaurantes: Mayte I y Mayte II. Ella se encargaba de la comida y él de las mesas.

Zaldívar arribó a la Costa del Sol en 1983, procedentes de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), junto a Julián Muñoz. Ambos montaron un chiringuito, que les fue tan bien, que al poco abrieron los otros dos restaurantes. Mayte se situaba en la cocina, al frente de los fogones y del plato estrella de la casa, el cocido. Por su parte, el exalcalde se encargaba de las tareas de jefe de sala, exhibiendo sus dotes de gentleman. Pero el matrimonio no se conformó con los negocios hosteleros y pusieron sus vistas en la envidiable vida de los políticos que acudían a diario a comer en sus restaurantes. Y ahí comenzó la otra carrera en las cocinas de la política.

El mercado de abastos donde está situado el gastrobar de Mayte.

Ahora en esta nueva andadura empresarial, Zaldívar confía plenamente en su novio, Fernando. Así lo ha reconocido en alguna de sus salidas: "Fernando se merece una medalla por todo lo que está haciendo por mí, por su amor y por su gran apoyo. Es un hombre extraordinario". La pareja lleva 13 años de relación a pesar de la diferencia de edad y de los avatares de la vida. Han consolidado su amor por encima de cualquier cosa. En estos últimos tiempos, desde que Mayte salió de la cárcel, se la ha visto por locales cercanos a su casa de la urbanización Las Petunias y en un par de bares de amigos suyos a los que acude cuando sale con su pareja.