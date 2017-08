Los famosos se desnudan en Instagram

Desnudarse en las redes está a la orden del día. Una moda que ha ido creciendo conforme actrices, modelos, cantantes o influencers se quitan ropa para crear fotos de lo más 'casuales' que arrasan entre sus seguidores. Más de 60.000 'me gusta' tiene ya la foto que subió hace dos días Cristina Pedroche (28). Una imagen en la que se le veía observando la enorme ciudad de Tokyo, pero con un detalle que llamaba la atención. Y es que la presentadora aparecía prácticamente desnuda. "In love...in and with Tokyo", escribía Pedroche.

Pero no es la primera vez que la mujer de David Muñoz (37) lo hace. Hace un par de años conquistó también las redes con una sensual imagen de espaldas en el skyline de Singapur. En una enorme bañera, tapándose un poco con espuma, Pedroche compartía una imagen completamente desnuda.

[Más información: Cristina Pedroche se desnuda ante los japoneses]

Y no es la única. Desnudarse está de moda y al alcance de todos. Ya no hace falta negociar miles de euros para salir en la portada de Playboy o Interviú. Lo puedes hacer tú mismo. Y es que retar la censura en las redes está a la orden del día. Pedroche no es la única.

Eva González (36), Laura Escanes (21), Kim Kardashian (36) o Marta Hazas (39) son solo algunas de las que han caído en esta nueva tendencia. La exsuperviviente Alba Carrillo (31) lo hacía recientemente bajo el título 'Free' (libre o gratis). Tumbada y con vistas al mar, Carrillo compartía una sensual imagen con la que dejaba muy poco a la imaginación, pues mostraba prácticamente todo su cuerpo. Un desnudo que ha recibido tantos halagos, como críticas. "Cómete un bocadillo, anda", le espetaba un seguidor. Y es que a Carrillo se le notan las costillas por la forma en la que esta está colocada.

Carrillo, de lo más sensual, en la playa. Redes sociales

Algo que dista mucho de los comentarios que surgieron a raíz de en una publicación de Melani Olivares (44) tras dar a luz. De espaldas y desnuda, pero sobre todo, a tan solo tres meses de salir de cuentas, la actriz se atrevía a mostrar un cuerpo envidiable. Y no es la única intérprete que lo hace. Blanca Suárez (28), que se encuentra viviendo un verano de lo más viajero, ha compartido con sus seguidores sensuales imágenes en bikini, pero también se ha sumado a la moda del desnudo.

Una nueva moda en la que, aunque imperan cuerpos femeninos, también hay algún que otro desnudo masculino. El presentador Jorge Javier Vázquez (47) compartió hace unos días una publicación sugerente que, incluso, escandalizó a sus compañeros de Sálvame. Pero no es el único. Jon Kortajarena (3 hacía lo propio hoy mismo. De espaldas, también, y en la fachada del museo Guggenheim, de Bilbao, el supermodelo ha logrado más de 40.000 seguidores en menos de una hora.