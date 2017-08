La hermana de Suso despierta de la muerte cerebral: "Es el mejor día de mi vida"

Suso está de enhorabuena. Y no es para menos: Yara, su hermana, ha despertado de la muerte cerebral que tenía en vilo a toda la familia desde hace un mes. El colaborador de Sálvame ha entrado en directo para contar la buena noticia que le ha hecho saltar las lágrimas a Mila Ximénez (65 años), gran amiga del exsuperviviente. "Ver que mi hermana me miraba a los ojos y me sonreía era una sensación inexplicable", ha apuntado Suso.

El 'milagro' ocurrió el sábado, que fue cuando este llamó a Ximénez y Belén Esteban, que siempre han estado muy pendientes de su recuperación, para comunicar las buenas nuevas. Suso ha contado que en el momento que Yara despertó se encontraba su madre y que "muy poquito a poco empezó a abrir los ojos". Aunque a la hermana del colaborador le queda un camino muy largo de recuperación por delante, la familia jamás ha perdido la esperanza. Ahora será trasladada al Instituto Guzmán donde iniciará un periodo de recuperación que va desde aprender a andar hasta a volver a vocalizar, "tiene que hacer todo de nuevo", recalca Suso.

Suso está muy unido a su familia y lo demuestra siempre que puede en sus publicaciones. En la imagen, junto a su madre. Redes sociales

"Yara ha despertado y es el día más importante de nuestras vidas", repetía Suso una y otra vez en directo. Y es que el colaborador ha estado al lado de su hermana mayor en todo momento. "Le contaba todo", dice, "le decía todos los temas que habíamos tocado en los programas, ¡le leía hasta la escaleta!, apuntó emocionado.

Una constancia por parte de toda la familia que, a pesar del malo pronóstico del personal sanitario, nunca se han venido abajo. "Los médicos decían que no había ninguna posibilidad de que saliera de esta", recalcó también una emocionada Mila Ximénez que, sin duda, se alegraba por Suso.