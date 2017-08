Así será el fiestón de 40 cumpleaños que le están preparando a Paula Echevarría

Paula Echevarría estrenó los 40 hace dos semanas, pero sus amigos no creen que haya celebrado lo suficiente la entrada en esa cifra tan característica. La actriz se encontraba el pasado 7 de agosto, fecha de su cumpleaños, en la localidad asturiana de Candás, su lugar de nacimiento, y allí sopló las velas junto a su familia y sus amigas de la infancia.

La celebración de principios de mes fue muy hogareña y austera, y por eso su círculo de amistades más vip quiere un fiestón por todo lo alto. Su grupo de amigas conocidas como 'Las Pencas' quieren que recuerde sus 40 años como un número especial en su vida y están preparando un gran evento para el próximo 14 de septiembre, fecha que han fijado en plena 'vuelta al cole' para asegurarse que todos los amigos famosos de la actriz puedan acudir.

El grupo de Las Pencas al completo con Paula en el centro de la imagen. Redes sociales

Isabel Navarro, la mujer del coreógrafo Poty, Alicia Hernández, directiva de la firma Dolores Promesas, Elena Hernández, directora de Comunicación, y Ana Tenorio, representante de la actriz, son las cuatro amigas inseparables de Paula y las mentes creativas que llevan a cabo gran parte de la organización del festejo. Aunque las íntimas de la chica Velvet cuentan con una colaboración esencial para que todo salga a pedir de boca y se cuide cada detalle para una it girl de la talla de su amiga. La revista ELLE, cabecera para la que escribe su blog Tras la pista de Paula, ha preparado las invitaciones y es uno de los patrocinadores principales de la fiesta que aparecerá en el photocall de entrada a la discoteca por donde desfilarán los invitados más famosos.

[Más información: Paula Echevarría tiene muchas caras: 40, una por cada año]

Y es que la cita será del estilo de la que vivió Eugenia Silva (41) el pasado 22 de enero de 2016 por su 40 cumpleaños. Era la misma publicación la que estaba detrás del evento y reunió a los que llamaron "los 400 mejores amigos" de la modelo. Más que una celebración por el año que sumaba, fue una especie de homenaje a la protagonista por su implicación en el mundo de la moda, las tendencias y su influencia social, algo parecido a lo que significa la figura de Paula en la actualidad.

En esa línea se espera que la asturiana esté arropada también por cientos de amigos. Entre ellos, muchos compañeros de profesión, sobre todo con los que ha compartido escenas en la serie que ha catapultado su carrera, Velvet. Cecilia Freire (35), Ángela Molina (61), Adrián Lastra (33), Miriam Giovanelli (28), Amaia Salamanca (31), Asier Etxeandia (42) o Marta Hazas (39) serán algunos de los rostros que seguro no se perderán el fiestón de su amiga.

Paula rodeada de sus compañeros de Velvet. Redes sociales

En la especial cita de Eugenia Silva surgió un episodio que la cumpleañera no esperaba. Una de sus invitadas la eclipsó. Fue Marta Ortega, la heredera del imperio Inditex, que se llevó la atención de muchos de los medios esa noche. Algo parecido le ocurrió a Paula, pero al revés, en la boda de Marta Hazas, que fue la mujer de David Bustamante (37) la que captó todos los flashes de los fotógrafos dejando en segundo plano a la novia, ¿se vengará Hazas de lo que ocurrió en su enlace y buscará eclipsar a su amiga? Lo veremos.

La fiesta de la pareja de Alfonso de Borbón fue en el Museo del Traje, y aunque la ubicación de la celebración de Paula es aún un secreto, ha trascendido que se llevará a cabo en una discoteca madrileña que tendrá las mismas características que el local habilitado para el fiestón de Eugenia.

Quien no haya recibido la invitación con el siguiente mensaje: "Paula's 40 birthday. Save the date. Madrid, jueves 14 de septiembre. Happy 40, Paula", no podrá acudir al especial aniversario de la actriz. La revista ELLE asegura que solo asistirán a la fiesta "el círculo de amigos cercano", con el que ella se sienta cómoda y pueda ser al cien por cien ella misma, sin filtros de Instagram ni guiones de por medio.