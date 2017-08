Carmen Lomana, a Preysler: "No me podría acostar con un señor como Vargas Llosa"

"Quizá sea frívolo, pero la estética me influye. No me puedo meter en la cama con un señor de 85 años, como Vargas Llosa (81 años)", asegura Carmen Lomana (69). La vida en verano de la socialité transcurre de lo más tranquila de no ser por las constantes pullas que lanza a diestro y siniestro. Lomana se encuentra disfrutando de su peculiar periodo estival en el ático que tiene en Marbella y desde donde ha vuelto a lanzar otro dardo a Isabel Preysler (66).

Pero no es la primera vez que la empresaria lo hace. La celeb nunca se muerde la lengua. "No es lo mismo quedarte viuda enamorada que no... Hay quien a los siete meses ya tiene novio y no hablo de nadie", apuntó Lomana hace ya un año. Aunque efectivamente la declaración no iba acompañada de ningún nombre en concreto, todo el mundo sabía que se lo dedicaba a Preysler, cuya relación con el premio Nobel comenzó inmediatamente tras el fallecimiento de Miguel Boyer. Un rápido emparejamiento que sorprendió a todos y del que Lomana también se hizo eco.

Relajada en su terraza de aires hindues, Carmen Lomana ha abierto las puertas a la revista Diez Minutos en una entrevista en la que habla de todo lo que ha conseguido en la vida, del buen momento que vive soltera y de sus amistades -y enemistades- tan variadas. Y es que el hacha de guerra parece no esconderse nunca entre Isabel Preysler y la empresaria. "Solo me echaría la siesta con Vargas Llosa", confiesa. A la empresaria parece no hacerle mucha gracia eso de sacarse tantos años con tu pareja sentimental, "es muy mayor", afirma, "pero me parece un hombre muy interesante". Y es que el premio Nobel parece ser un prototipo de Lomana, aunque no en el aspecto sexual. "Me enamoraría de un escritor, de un intelectual, de alguien como Arturo Pérez-Reverte (65). Me encanta", confiesa la celeb.

Lomana, en una imagen de archivo. Gtres

Pero no solo se ha limitado a hablar de la actual pareja de Preysler. También lo ha hecho de uno de los temas que más a la orden del día está. Orgullosa de todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida, se declara "feminista" cuando se le pregunta por ello, pero también apunta que "esa palabra está hueca si se es una mujer sin consistencia y que no trabaja". Aunque no alude a nadie, Lomana recalca que nunca ha necesitado un hombre a su lado para ser conocida. Un claro guiño, otra vez, a su compañera de alfombra roja. "Nunca he ido colgada del brazo de un señor para que se me reconozca o para salir en las revistas", apunta dejando libre una interpretación que, inevitablemente, también hace pensar en Isabel Preysler.