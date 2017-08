El vídeo en el que Justin Bieber ¿besa a su pastor?

Que Justin Bieber (23 años) tiene devoción por la religión y Dios es algo que viene de hace tiempo. Pero quizá el canadiense esté empezando a sentir algo más, o por lo menos eso parece a juzgar por un vídeo que se ha filtrado y en el que parece que el cantante besa a Carl Lentz, su pastor.

Las imágenes se han grabado en la piscina de un hotel y se muestran con naturalidad a pesar de estar rodeados de más clientes del establecimiento. Se sabe que el cantante y el religioso, que tiene mujer, están muy unidos y son numerosas las ocasiones en las que se les ha visto derrochar complicidad, aunque no a este nivel. No obstante, el vídeo no deja claro si Justin le llega a besar.

Desde que el artista cancelara los últimos conciertos de la gira 'Purpose World', se ha involucrado más espiritualmente en su iglesia. Aunque el ídolo adolescente envió un comunicado pidiendo disculpas por la repentina huida de los escenarios, nunca llegó a especificar el motivo concreto. Algo que, sin duda, dio lugar a todo tipo de especulaciones. Entre estas se encontraba una supuesta relación amorosa con su pastor. Carl Lentz es su asesor espiritual, al que está muy unido y al que recurre en numerosas ocasiones para guiarle por el camino de la fe siempre que este pierde la cordura.