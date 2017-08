El desliz de Canales Rivera al confirmar en directo el embarazo de Eva González

NO HABÍA PRONUNCIACIÓN OFICIAL

Ya hay confirmación oficial. Tras la publicación de unas fotografías de la pareja en Mallorca, Eva González (36 años) hizo saltar todas las alarmas por una incipiente barriga que no paraba de acariciar. Unas especulaciones que resultaron ser ciertas: la top y Cayetano Rivera (40) esperan su primer hijo. Así lo confirmó el pasado miércoles 16 de agosto Lecturas, aludiendo a fuentes cercanas al matrimonio.

Pero si aún quedaba alguna duda, el diestro José Antonio Canales Rivera (43), primo de Cayetano y Fran Rivera, confirmó la noticia en directo, durante una entrevista que le estaban realizando en el programa Viva la vida de Toñi Moreno. A pesar de que ninguno de los dos ha querido confirmar la noticia, el torero, probablemente sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, señaló: "Me he enterado esta mañana de que Cayetano va a ser padre. Me lo ha dicho mi hermano, que tiene una estupenda relación con él".

La top pendiente de su pareja durante la corrida de Palma de Mallorca. Gtres

A pesar de que también ha afirmado que no había podido contactar todavía con él, en la familia reina la felicidad con esta noticia. "No he tenido la oportunidad de felicitarle aún", dijo en el programa de Toñi Moreno acallando los rumores que venían rondando desde hace ya varios días. Aunque igual ellos hubiesen querido llevar el embarazo en silencio, lo cierto es que los rumores saltaron tras filtrarse unas imágenes de la presentadora de Master Chef saliendo de una clínica después de realizarse "unas pruebas de glucosa", tal y como apuntó una fuente anónima a Sálvame.

Las últimas vacaciones

Lejos de preocuparse por la presión social que esta noticia puede acarrear, la pareja se encuentra viviendo su último verano como pareja sin hijos. Teniendo en cuenta la responsabilidad que les viene encima dentro de unos meses, han decidido exprimir al máximo sus días de descanso disfrutando de los Picos de Europa o de las playas de Palma de Mallorca. Una ciudad donde toreó junto a su hermano y en la que la top lució un vestido largo, quizá, para disimular su embarazo.