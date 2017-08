Nati Mistral, una artista perseguida por la polémica

Solía decir que la política actual era muy "puta" y que la vida era "una estafa, una mierda". La actriz y cantante Nati Mistral, fallecida este domingo en Madrid a los 88 años era famosa por sus películas y obras de teatro, pero era más célebre, si cabe, por sus controvertidas palabras, sobre todo en los últimos años, en los que ha participado en tertulias televisivas.

Su sinceridad no pasaba desapercibida y en ocasiones provocó alguna que otra polémica, como cuando se declaró completamente antifeminista y aseguró en televisión que las feministas estaban "amariconando" a los hombres. Muchos fueron entonces los que cargaron contra la intérprete.

(a partir del segundo 40)

No ha sido, ni mucho menos, la única declaración controvertida de la artista. En una entrevista que concedió hace varios años aseguró que le gustaba mucho José Antonio Primo de Rivera. "Me parecía un ser excepcional", comentó.

Por su parte, sobre Franco solía decir que era un hombre "que conocía bien a los españoles" y que desde que se fue nadie le había premiado, hasta que en 1997 recibió el Premio Nacional de Teatro. "Me sentía ninguneada, creía que aquí se me ignoraba", aseguró durante la entrega del galardón.

La actriz Nati Mistral solía expresar sus ideas políticas sin tapujos. Gtres

La política ha sido, sin duda, el ámbito en el que más se explayó la actriz, que solía aconsejar a la alcaldesa madrileña Manuela Carmena (73) que se "peinase como es debido" y a la exregidora Ana Botella (64) que el Ejército reprimiera las huelgas y echara "al que se levante a la calle".

Pablo Iglesias (38), líder de Podemos, también fue objeto de sus críticas. Durante una de sus intervenciones en televisión, Mistral insultó al político con una despectiva frase: "¿Tu crees que eso puede ser presidente de una nación?, desatando, una vez más, la controversia.

(a partir del segundo 15)

Sus palabras rara vez estaban exentas de polémica. Hace apenas unos meses reconoció que no veía cine español, el mismo en el que ella trabajaba, porque "no me gusta" y que único que quería era que la dejaran en paz. "El día que me muera ya me encontrará mi sobrino".

Sobre esta cuestión, Mistral solía afirmar que uno de sus momentos más felices tendría lugar "el día que me muera". "Me irrita la muerte, pero no me entristece mucho", confesaba sin tapujos.