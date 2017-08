La foto de Luis Fonsi de la que todo el mundo está hablando

Es oír los primeros acordes y saber de qué canción se trata. Despacito se ha convertido en todo un éxito internacional de las noches de verano y amigos. No hay duda. Luis Fonsi (39 años) es mundialmente conocido y su éxito no ha hecho más que catapultarlo todavía más a la fama. Pero el cantante guardaba un pasado bajo llave y candado que él mismo se ha encargado de viralizar.

Luis Fonsi hace un par de años. La imagen se ha vuelto viral. Redes sociales

No siempre ha lucido el aspecto atlético y musculado que tiene actualmente y tiene una prueba. Con pelo largo recogido detrás de las orejas, gafas redondas y un elegante traje: así se muestra Fonsi hace años. "Dios mío! Quien... quien me dijo que este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3...2...1", escribía el cantante hace varios meses. Pero ha sido también él mismo quien ha tomado las riendas de la difusión de la misma. Y no de cualquier manera.

El puertoriqueño se dedicó a divulgar su cambiada imagen con graciosos memes en los que él mismo se asemejaba con conocidos personajes. Lo que seguramente nunca se imaginaba el de Despacito es que un año después -pues la imagen fue publicada en mayo del año pasado- se convertiría en viral.

Los memes de Fonsi

Luis Fonsi quiso adelantarse. Y lo hizo de lujo. Un año han tardado los medios en hacerse eco. El famoso cantante que ha triunfado en más de 28 escenarios europeos, no tiene nada que ver con el musculado latino que canta Despacito junto a Daddy Yankee (40). Y él mismo se ha encargado de buscar parecidos antes que nadie. Desde Darth Vader hasta Luann Van Houten, la madre de Milhouse, pasando por la mítica Betty la fea; Fonsi se dedicó a compartir todos los parecidos y memes que se asemejaban con su look escolar.

