Amador Mohedano arremete duramente contra Rocío Carrasco

Ya lo hizo Gloria Camila (21 años) desde sus redes sociales hace unos días y hoy es su tío Amador Mohedano (64) el que se posiciona claramente del lado de Antonio David Flores (41) en su guerra judicial con Rocío Carrasco (40 años), algo que, por otro lado, no pilla de sorpresa pues es conocida la mala relación entre tío y sobrina como consecuencia del reparto de la herencia de 'la más grande'.

"Veo a mis sobrinos llorar por lo que pasa con su madre", ha sido una de las primeras frases que ha dicho el hermano de Rocío Jurado al entrar en directo en el Programa del Verano. Y es que el exmarido de Rosa Benito (61) no ha dudado en sentenciar que "se negaría a declarar ante el juez si Rociíto le llamara para hacerlo".

Desde la finca de Chipiona que heredó de Rocío Jurado, en la que vive actualmente, Amador ha hablado del momento que se vivió en el juicio del pasado 17 de julio entre Rocío y su hijo David y ha aprovechado para arremeter contra su sobrina: "No ve a sus hijos desde hace tanto tiempo y ni saludarlos cuanto tiene ocasión... En fin, la vida". Pero el empresario es consciente de que si su hermana siguiera viva nada de esto hubiera pasado: "Con ella era todo muy distinto, esto no hubiese ni empezado".

Sin embargo, tras el adiós de la cantante, la familia, unida en torno a la mesa de la artista, comenzó a distanciarse y surgieron las primeras rencillas que han acabado en guerra. "Esto no ha sido consecuencia de una cosita, hay mucho, que viene de muy atrás, pero en su momento preferimos seguir con la familiaridad, hasta ahora, que se ha roto directamente el cordón umbilical", ha explicado el padre de Chayo Mohedano (38).

Tanto es así, que el que fuera el tío favorito de Rocío Carrasco, José Antonio, dejó un rotundo titular esta semana. El cuñado de Amador afirmó que mintió al tribunal eclesiástico cuando defendió a la primogénita de la Jurado para conseguir la nulidad matrimonial. El hermano de 'la más grande' asegura que "no tenía ni idea" de que las declaraciones de José Antonio en esa época fuera falsas, pero comprende que hubiera actuado así: "Cualquiera lo hubiéramos hecho, porque Rocío vivía y la veíamos sufrir al ver a su hija al lado con problemas de convivencia".

"Mi hermana Rocío pasó muy malos ratos, pero eso me lo guardo para mí", ha contado sin dar detalles ante los micrófonos de Telecinco y solo ha querido tratar situaciones familiares en la que Rocío Carrasco no sale bien parada: "Fíjate cómo ha dado la vuelta la tortilla, que José Antonio, que es quien la ha criado y era su tío preferido, ya no se habla con ella".

En referencia a Rocío (20) y David Flores (18), los hijos de Rociíto y el exguardia civil, Amador apunta que alguna vez la mayor ha dicho frases como "no quiero leer una revista en la que aparece espléndida en una boda cuando yo no he ido", y afirmaciones de ese tipo que ha oído de la propia boca de sus sobrino-nietos.

No obstante, tras arremeter duramente contra su sobrina, el exmarido de Rosa Benito ha asegurado que "se encuentra tranquilo haciendo su vida en Chipiona" y que "no quiere hablar más de estos temas", que solo quiere centrarse en el "sonido que los pajarillos hacen a su alrededor durante sus vacaciones de verano".