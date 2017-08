Crhis Brown sobre su agresión a Rihanna: "Ella me golpeó y yo la golpeé"

Chris Brown (28) ha vuelto a hablar sobre la el episodio violento que protagonizó con Rihanna (29), entonces su novia, en un documental sobre su vida, Chris Brown: Bienvenido a mi vida.

El cantante habla tanto del inicio y desarrollo de su relación como del incidente que ocurrió en febrero de 2009 tras acudir al Clive Davis Grammy, noche en la que ambos mantuvieron una pelea que terminó con el labio de Rihanna roto.

Después de ese momento, la carrera del cantante fue en picado mientras la opinión pública se le echaba encima. "Pasé de estar en la cima del mundo, tener números uno, ser una especie de chico bueno de América, a ser el enemigo público número uno".

El inicio fue un 'cuento de hadas'

El cantante ha comentado que ellos se conocieron en 2004, en un concierto que Rihanna celebraba en Nueva York, cuando la cantante solo tenía 16 años. "Yo estaba como '¡Tío, quiero conocerla! He visto sus vídeos y me encanta'".

Desde ese momento ambos conectaron y al poco tiempo iniciaron un romance que fue seguido por todos los medios tanto estadounidenses como internacionales. "Era tan poderosa la sensación de estar juntos que era hasta peligroso, tío", comenta el actor en una parte del clip. En ese momento "estábamos en la cúspide del mundo" Eran jóvenes, famosos: "Teníamos la vida de estrellas de rock con 16-17 años, ¡Eso era peligroso! Porque podías hacer lo que quisieras", añade el cantante.

No obstante, no duda en asegurar que la relación era "como un cuento de hadas". Brown afirma haber estado "realmente enamorado" e incluso tener intenciones de casarse con Rihanna.

Una mujer, la causa de la pelea

No obstante, todo esto cambió cuando la cantante conoció que Chris Brown había tenido una relación con una mujer antes de conocerla. ¿El problema? Era un

Rihanna y Brown durante una actuación juntos en 2010 Gtres

Según Chris Brown, esto supuso un antes y un después en la relación. "Perdió la confianza en mí y me odió después de aquello", comenta el rapero. Asegura que la relación se deterioro tanto que incluso llegaron a peleas verbales y físicas. "Ella me golpeaba y yo la golpeaba, y nunca estaba bien", añadió.

De puertas para fuera la mala situación de la pareja no era visible. Seguían apareciendo en las principales portadas como una de las parejas de moda.

No obstante, todo cambió en febrero de 2009, cuando la pareja acudió al Clive Davis Grammy, donde la mujer con la que Brown había mantenido relaciones sexuales se acercó a los dos. A punto de comenzar la ceremonia, según recuerda Brown, Rihanna "estaba llorando". "Empezó a beber un poco, ambos bebimos un poco, riendo, bromeando. Y luego nos fuimos", asegura.

Rihanna tras la agresión, en una Imagen de archivo de la policía de Los Ángeles POLICÍA DE LOS ÁNGELES

Esa misma noche, la gota que colmó el vaso fue el mensaje de texto de la mujer que Rihanna descubrió en el teléfono de Chris Brown. "Ella empezó a golpearme. Recuerdo que ella trató de patearme, pero entonces yo la golpeé, con un puño cerrado, le di un puñetazo. Le rompí el labio", señaló. "Cuando lo vi, estaba en estado de shock. ¿Por qué demonios la golpeé?", se lamentaba Chris.

Asegura que actualmente se arrepiente del incidente, una pelea que le "va a perseguir para siempre". Y así fue, ya que tras el incidente la que pasó de ocupar los números uno a que se le cerraran las puertas de las discográficas. Según asegura el cantante, fue un momento muy duro para él: "Me sentí como un puto monstruo. Pensé en el suicidio y en todo eso. No comía, no dormía", añade.

[Más información: Chris Brown maltrató a Rihanna]