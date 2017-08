Romina Belluscio responde a las duras palabras de Arancha de Benito

Romina Belluscio no se ha podido contener y ha contestado a la ex de su marido. Gtres

Lo que parecía una tensa relación de un extinto matrimonio ha terminado por convertirse en toda una batalla de acusaciones entre las mujeres de Guti (39 años). Si hace unos días era Arancha de Benito (46) la que iniciaba la guerra reprochando al futbolista que no prestara más atención a los hijos que tienen en común y lanzando una indirecta a su actual pareja como posible responsable del distanciamiento entre Guti y sus vástagos, Romina Belluscio (37) no ha podido evitar contestar a la ex de su marido, aunque eso sí, lo ha hecho de una forma muy sutil.

"Sé selectivo en tus batallas, a veces tener paz es mejor que tener la razón", sentenciaba la argentina enviando una indirecta muy clara a De Benito. Lo hacía bajo una fotografía en la que aparece tranquila y sonriente, en un intento por calmar unas aguas que se agitaron hace tan sólo unos días.

"Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón "✌🏻 Una publicación compartida de Romina Belluscio 🇦🇷🇪🇸 (@rominabelluscio1) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 8:56 PDT

Fue la propia Arancha de Benito la que dejó entrever que la relación con su exmarido, del que se separó en 2009, no era tan idílica como podría parecer a simple vista.

"Qué mala elección Arantxa. Cuánto dolor y tristeza me produce saber que no les quiere, que no se ocupa ni se preocupa. Que son un cero a la izquierda en su vida. Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Me parece increíble que no se mueran de ganas de veros nunca, ni necesiten saber de vosotros. Que se ciña a un convenio regulador cuando la profesión se lo permite, que no es cada quince días, es cuando puede (...). Que haya decidido apartarse de su familia y de su sangre porque ya tiene otra nueva... que os prive del derecho a compartir con vuestro hermano y con él de vacaciones, de abrazos, charlas y confidencias. Es lamentable que en su casa nadie la haga ver y sentir lo importante que es un padre y le impulsen con egoísmo puro a separarse cada días de ellos", comentaba en clara alusión a Romina Belluscio.

Poco después de publicar los mensajes, Arancha decidía borrarlo, pero ya era tarde. Sus palabras recorrían ya las redes sociales y las redacciones de algunos medios. Tanto es así que llegaron a oídos de su exmarido, que respondía así: "Somos una familia y vivimos tranquilos, alejados de polémicas. El tiempo pone a todos en su sitio. Quiero estar al margen y solo me importa mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás está fuera de lo que quiero en mi vida".