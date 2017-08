Laura Escanes, fotografiada semidesnuda por Risto Mejide

Laura Escanes (21 años) está viviendo un verano de viajes acompañada, siempre, de su inseparable marido, Risto Mejide (42). Aunque nunca lo han hecho, la pareja no se esconde y tampoco duda en mostrar su amor allá donde va, a pesar de que todavía no hayan podido disfrutar de una merecida luna de miel que, seguro, harán dentro de poco en un destino todavía desconocido.

Pero si hay algo que Escanes y Risto han podido hacer son pequeñas escapadas. Y la youtuber ha dejado constancia de todas ellas en sus redes. Ya sea junto a su pareja o con amigas Escanes está disfrutando de un verano sin igual. Aunque hay una 'escapada' que ha llamado más la atención. La influencer se hace eco hasta de todos y cada uno de sus movimientos, aunque sean a la cama de su marido. Bajo el hashtag que ponen siempre, #toelrrato, la joven publicó una sensual imagen en la que deja muy poco a la imaginación. "Que sí, que sí, que bien, Que me encanta escucharte, Adoro sentirte, El barrio es más hermoso desde que apareciste, Que hoy luce el sol en mi corazón", escribe una enamorada Escanes en la imagen.

Que sí, que sí, que bien Que me encanta escucharte Adoro sentirte El barrio es mas hermoso desde que apareciste Que hoy luce el sol en mi corazón. 🎶 Facto Delafé y Las Flores Azules - Mar, el poder del mar 🎶 || photo by @ristomejide #toelrrato || Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 2:35 PDT

Pero no es una fotografía convencional. Con una sensual mirada, la influencer cautiva a un objetivo tras el que se encuentra Risto Mejide. Con una sábana llena de 'te quieros' en otros idiomas, Escanes daba la bienvenida al domingo dejando muy poco a la imaginación. Pero no es la primera vez que la blogger lo hace. El spa del Hotel Perelada en Girona fue el lugar elegido por el matrimonio para disfrutar de otro día de descanso. "Ojalá despertarse aquí todos los días", acompañaba Escanes a una foto en la que aparece boja abajo y con una toalla tapando su pelvis. Una jornada de relax en la que no estuvo sola. Su 'todo el rato' particular lo descubre todo; también estaba Risto.

Laura Escanes no para, y las redes sociales son su mejor 'book'. "Uf... ¿El verano? Un horror. Sufriendo mucho, mal tiempo, encerrada en casa sin ver el sol, mal acompañada... Fatal. Nunca más, ¿no?", apuntaba Escanes junto a una foto en la que aparecía con un tipazo en la playa, algo que no sentó muy bien a sus seguidores. "Es una vergüenza que presumas de todo lo que tienes con tanta soberbia, algun@s como tú se podrán permitir tener ese verano pero otras con suerte llegan a fin de mes o se llevan meses y meses ahorrando para un viaje de un fin de semana. No me ha parecido bien", le increpaba una de ellas.

La autoescuela que eligen las 'celebs'

Pero además de visitar spas, lugares con encanto o fotografiarse en en bikini 'sufriendo mucho', la youtuber también ha tenido tiempo de sacarse el carné de conducir y lo ha hecho en la 'autoescuela de los famosos': en San Cristobal, en Cuenca. Lugar de peregrinaje de las celebrities para obtener la licencia de conducir. Ella es la última en hacerlo, pero por San Cristobal han pasado Abraham Mateo (18), Manuel Benítez ('El Cordobés'), o Belén Esteban (43), que tardó bastante más que el resto en obtener el carné.

Ahora Laura Escanes es la última y lo ha mostrado orgullosa en su Instagram, y generando todo tipo de comentarios fuera de tono: "La autoescuela de los tontos", le increpaban varios seguidores. Unos comentarios a los que la 'influencer' ha preferido hacer oídos sordos para seguir con su primer verano de recién casada. ¿Será su próximo destino la ansiada luna de miel?

