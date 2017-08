¿Qué ha sido de los protagonistas de 'Pasión de Gavilanes'?

Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda... Miles de personas siguen cantando la famosa melodía de la telenovela colombiana Pasión de gavilanes. Aunque la historia de las idas y venidas, de romances y venganzas de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo puso su fin en septiembre de 2004, el canal temático Neox ha apostado por su remisión aprovechando el 15 aniversario de su inicio que se celebrará el próximo año.

Cada tarde vuelve a ser de lo más visto en televisión y no para de ser Trending Topic en Twitter cada día de lunes a viernes durante su emisión. Por eso desde JALEOS hemos querido saber qué ha sido de sus protagonistas:

Norma Elizondo, la reciente mamá

Sus intensas escenas con Juan eran las más esperadas de la telenovela y aún sigue siendo una de las actrices más buscadas por el gran público y por las productoras de la televisión colombiana para ofrecerle papeles protagonistas.Y es que de las tres las tres hermanas Elizondo es la que más guiones principales ha copado en la pequeña pantalla y la ganadora indiscutible de los Premios Caracol de 2004 a mejor Actriz Protagonista.

Danna junto al padre de su hijo y la enorme tarta del baby shower. Redes sociales

La actriz Danna García (39) ha sabido ahorrar su millonaria cuenta corriente para tener una vida tranquila en Miami con su pareja, un periodista mexicano. Muestra de ello es la forma en la que dio la bienvenida al mundo a su primogénito Dante hace apenas un mes. Para ello preparó un baby shower espectacular con derroche de todo tipo de detalles par ala ocasión que atestigua la gran fortuna que ha acumulado gracias a sus éxitos televisivos. Y es que a España solo ha llevado su trabajo en Pasión de Gavilanes, pero más de una veintena de papeles de todo tipo avalan la carrera de la joven. Un triunfo en la interpretación que le ha llevado a recorrer mundo y conocer nuestro país, con el que vivió un auténtico flechazo. Tanto es así que compró un pequeño loft en la madrileña calle Mayor que tiene en alquiler mientras hace su día a día en Florida.

Jimena Elizondo, la romántica

Es la segunda hermana Elizondo más popular y así lo avalan sus más de 500.000 seguidores de Instagram. Paola Rey (37) guarda un gran recuerdo de su paso por Pasión de gavilanes y es, sin duda, su papel más exitoso en toda su carrera. Quizá el hecho de ser la más joven de las tres tenga algo que ver en la diferencia de cantidad de trabajos que han realizado desde la famosa telenovela, ya que ella apenas ha tenido seis propuestas de trabajos como actriz en estos 14 años, pero todos ellos de gran relevancia en su Colombia natal.

Paola junto a sus dos chicos favoritos, su hijo y su marido. Redes sociales

Sin embargo, el amor sí que es el mayor triunfo de Paola. Y es que está casada con el actor colombiano Juan Carlos Vargas, con quien tiene un hijo. Se declara plenamente enamorada de su esposo, pero más aún de su pequeño: "Él hace que sea absolutamente feliz todos los días de mi vida. Me mueve el alma y el corazón”.

Sara Elizondo, la hogareña

Natasha no descuida sus sesiones de ejercicio. Redes sociales

Natasha Klauss (42) es el nombre que se esconde tras la actriz que conquistó al deseado Michel Brown en la pequeña pantalla. Sin embargo, el mismo año que se ponía en marcha Pasión de Gavilanes, la colombiana daba el 'sí, quiero' a Marcelo Grecco, su actual marido y padre de su segunda hija, Paloma (8). Aunque ya se casó años antes, matrimonio que fracasó pero del que nació su primogénita, Isabel (15). En sus redes sociales -a las que es adicta- muestra el lado más divertido de su vida y su día a día tanto en su faceta materna como en la profesional.

Su carrera artística siguió inmersa en las telenovelas, y desde que interpretó a la hermana Elizondo ha trabajado en otras 19 producciones audiovisuales para televisión y cine. Actualmente está rodando Alias J.J, una serie que se emite en prime time cuya historia transcurre en la cárcel. Después de cada grabación lo que a Natasha más le gusta hacer es, aparte de estar con sus hijas, sus entrenamientos para mantenerse en forma, dar mimos a su gato y sacarse fotos en el espejo del ascensor.

Juan, el eterno divorciado

Tras él se esconde Mario Cimarro (46) que fue durante muchos años uno de los grandes galanes de telenovelas y uno de los protagonistas más deseados por el público femenino. Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes o El Cuerpo del deseo han sido solo algunas de las más famosas producciones que ha protagonizado.

Mario Cimarro, en una foto actual. Redes sociales

Pero su papel más importante lo ha protagonizado en su vida personal. Y es que ya ha vivido dos divorcios; el primero en el año 2006, con Natalia Streignrd, con la que tuvo dos hijos; y el año pasado con Deimante Andriuskaite, quien aseguró que el motivo se debió a falta de tiempo juntos. Debido a las difíciles situaciones que ha experimentado, le encanta compartir con sus seguidores de redes sociales textos de reflexiones profundas muy a menudo.

Óscar, el niñero

Juan Alfonso Baptista (40), uno de los hermanos que más sensualidad desprendía, acabó cautivando la televisión y el corazón de todas las que seguían la serie. Conocido como 'Gato', su mirada enamoró desde que saltara a la fama con Pasión de Gavilanes, con la que se hizo internacionalmente famoso. Desde entonces, su carrera profesional no ha cesado, llegando a trabajar en distintos continentes. El actor, originario de Caracas, Venezuela, acumula más de 323.000 mil seguidores en Instagram, que le siguen apoyando en cada proyecto que comienza. 'Gato' ha participado en otras tantas producciones de éxito como la serie española Sin tetas no hay paraíso.

Juan Alfonso y María Fernando, en una de sus últimas fotos juntos. Redes sociales

Pero no solo en el plano profesional ha visto el triunfo. En la vida sentimental también le ha ido muy bien. 'Gato' actualmente comparte su vida con la también actriz María Fernanda Barreto desde que en 2011 contrajeran matrimonio. Y su historia es propia de una telenovela. Según el diario costarriquense El nuevo día, 'Gato' fue muy insistente y no revelaron su romance hasta pasado un tiempo por miedo a que la gente se entrometiera en la relación. Al guapo actor le gustaría tener descendencia, mientras que a ella le gustaría esperar un poco más, lo que podría a haber provocado alguna inestabilidad. Una serie de altibajos que podrían haber superado sin problema, a pesar de que el actor no comparte desde noviembre del año pasado nignuna imagen juntos.

Franco, el felizmente casado

Otro de los personajes que más triunfó fue el moreno argentino de ojos claros. Michel Brown (41) ya ha cumplido unos añitos. Y con alguna arruga de más, pero igual de sensual, sigue conquistando la pequeña y gran pantalla. Ha sido protagonista de otras muchas producciones y de alguna película española como Pagafantas. De este modo, la belleza del actor ha traspasado fronteras, pero solo una mujer ha podido conquistar su corazón: la actriz Margarita Muñoz ha sido la afortunada.

Michel Brown, y su pareja, la actriz Margarita. Redes sociales

La pareja hace su día a día unida y superando cualquier tipo de bache. "Ella no ve mucho lo mío y yo trato de no ver mucho lo de ella", contestaba el actor en una entrevista el pasado mayo. Y es que tanto él como su mujer están acostumbrados a realizar escenas de alto contenido erótico que podría desestabilizar cualquier otro matrimonio. Sin embargo, aunque lo suyo es realmente sólido, aún no cuentan con descendencia: "Tengo muchas ganas", apuntaba el actor cuando se le pregunta por hijos.