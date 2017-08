Cara Delevingne derrocha 111.000 euros en su fiesta de cumpleaños

El 12 de agosto se avecina fiestón. O si no, que se lo pregunten a Cara Delevingne (24 años), que ya está preparando lo que será una de los grandes eventos del verano: la celebración de su 25 cumpleaños. Y no. No será una fiesta convencional. La modelo quiere celebrar un año más de vida por todo lo alto.

La de Victoria's Secret está organizando un viaje rodeada de 20 amigas, entre las que seguro, estarán sus inseparables compañeras, las también tops, Kendall Jenner (21) o Suki Waterhouse (25). Y Delevingne ya sabe a dónde llevarlas: México, ciudad donde tendrá lugar la presentación de su última película, Valerian, en la que también tiene un cameo la cantante Rihanna.

La modelo y Rihanna, durante la promoción de la película. Redes sociales

Pero todo lo bonito tiene un precio. Y las idílicas vacaciones de la top ya tienen su cantidad fijada: 111.000 euros que, seguramente, acaben sobrepasando. "Un viaje increíble", ha apuntado una fuente cercana a la publicación Daily Mail. Y es que Cara ha tirado la casa por la ventana. El ángel de Victoria's Secret pagará el billete y la estancia completa a las veinte afortunadas que volarán con ella al país azteca, a donde irán también sus dos inseparables hermanas, Chloe (32) y Poppy Delevingne (31), con las que se le ve a menudo.

Solo chicas

Esta es la premisa que ha puesto Cara para su fiestón. Aunque quizá más tarde se acabe colando presencia masculina, Cara entrará en los 25 rodeada de mujeres y celebrando la vida. "Es un viaje de chicas y Cara quiere celebrar unos meses de duro trabajo y evadirse lo máximo posible", apunta la misma fuente a la publicación inglesa. La de Londres no ha parado desde que se iniciara el año, y este viaje, además de contar con un fiestón, promete ser una desconexión del trabajo que la modelo llevaba mucho tiempo esperando.

Como si de las 'Supernenas' se trataran, Delevigne y sus amigas también tienen su nombre propio. Super Natural Friend Group ('Grupo de amiga sobrenaturales') como se hacen llamar, tal y como informa la publicación Allure. Unas chicas que se caracterizan por el trabajo constante y las fiestas interminables.

Feral Family Vibes! #HappyBirthdayAtticus #regram Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 4:59 PDT

El 'Grupo de amigas interminables' se reunirán el próximo 12 de agosto para vivir unas aventuras de lo más salvajes. Lejos de disfrutar en una discoteca, las inseparables realizarán actividades de lo más variadas. "Las chicas harán trekking, kayak y excursiones para conocer la fauna de la región", apunta la fuente al medio de comunicación. Pero a pesar de viajar hasta México para practicar este tipo de deportes extremos, la música, aunque menos, seguirá sonando "en una gran fiesta de cumpleaños", tal y como han declarado a este mismo medio.

Los otros cumpleaños de Cara

La casa de Suki Waterhouse, una de las mejores amigas de Delevigne, fue la elegida por la top para celebrar su anterior cumpleaños (los 24). Alcohol, temática 'Tiki' (que se inspira en la Polinesia y su historia), y mucha música son las que ambientaron la anterior fiesta de la modelo. Y es que hubo de todo: hasta una mujer completamente desnuda saliendo de una gran tarta.

Toronto o Ibiza han sido los otros lugares que la supermodelo ha elegido en sus anteriores celebraciones. Un club de streptease de Toronto fue el que alojó los 23 de Cara, donde celebraron una gran fiesta que no les pareció suficiente, pues después la continuaron en el hotel en el que se alojaban.

Una fiesta por todo lo alto que, seguro, también disfrutó en Ibiza justo el año anterior. "¡Nos vamos a Wonderwall!", escribía Delevingne en una publicación. Y ese 'país de las maravillas' no podía ser otro que la isla pitiusa. Un lugar rey por excelencia para las fiestas hasta la madrugada y en la que también navegó a bordo de un yate con las mismas e inseparables amigas que le acompañarán el próximo 12 de julio con su entrada por todo lo alto a los 25.