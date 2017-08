De Shakira a Isabel Preysler: este es su lugar fetiche para encontrar el amor

Cuando en 1908, el periodista y escritor Ferran Agulló bautizó como Costa Brava la zona comprendida entre Sa Palomera (Blanes) y Portbou, en la frontera francesa, no fue consciente de que había abonado el terreno para el ocio discreto de los ricos y famosos.

El cantante, Serrat, en una imagen de archivo. Gtres

Poco a poco, se fue forjando la leyenda de este paradisíaco lugar que nada tiene que envidiar a la Riviera Francesa o la Costa Amalfitana. La semilla del glamour la plantó la actriz Madeleine Carroll, protagonista de la película de Hitchcock 39 escalones, que mandó construir su morada, Castillo Madeleine, en un pinar de Treumal (Calonge) en los años treinta. La Chunga (79 años) debutó oficialmente bailando descalza en La Pañoleta, el primer tablao flamenco de la zona que creó el millonario Albert Puig Palau (78) popular por la canción tío Alberto de Joan Manuel Serrat (73). Y el escritor Truman Capote escribió una parte importante de la novela A sangre fría en Es Monestri (entre Sant Antoni de Calonge y Palamós) y se enteró de la muerte de su íntima amiga Marilyn Monroe en agosto de 1962 cuando compraba el diario a escasos metros de la mansión alquilada en Cala Canyers (Palamós).

Poco después, la burguesía catalana fue adueñándose del lugar construyéndose casas valoradas en millones de euros pero sin la ostentación y el lujo de la que hacen gala sus homónimas de Ibiza o Marbella. Uno de los nombres más ilustres es el del ex cineasta y ex político Pere Portabella (88) que en 1976 inauguró en su casa de Llofriu su famosa reunión social denominada 'el suquet', la versión 'made in Catalonia' de las lentejas de Mona Jiménez en Madrid. A este acontecimiento que servía para despedir el verano asistían personalidades tan dispares ideológica y socialmente como Manuel Vázquez Montalbán (64) Bibis Salisachs (esposa de Juan Antonio Samaranch), Luis Racionero (77), Oriol Bohigas (91), Ricardo Bofill (77), Rosa Regàs (83), Miquel Roca (ex político y el abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos), Manuel Campo Vidal (66) Forges (75) y, últimamente, Ada Colau (43).

Cadaqués, la perla (con un secreto) de Alto Ampurdán

Mágico. Esta simple y contundente palabra podría definir a Cadaqués, uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava. Situado en la parte más oriental de nuestro país, el municipio se ha convertido en el refugio de numerosos rostros conocidos a lo largo de los últimos años.

La presentadora Tania Llasera (41) tiene una fantástica casa frente al mar donde es fácil verla luciendo su embarazo mezclándose con otros bañistas; el actor Marc Clotet (37) veranea y se escapa a la casa familiar –su padre es el prestigioso doctor Bonaventura Clotet (64)- para estar desconectar de sus quehaceres profesionales y estar tranquilo con su novia, Natalia Sánchez (27); la familia de joyeros Tous posee una impresionante mansión en Sol Ixent, a la que suelen acudir como invitados secretos Eugenia Martínez de Irujo (48), Gwyneth Paltrow (44) y Telma Ortiz; el presentador Manel Fuentes (46) y la periodista Núria Ribó también tienen su refugio. Y antes de sus problemas judiciales, Javier de la Rosa (69) veraneaba cada año en la localidad, donde dejaba atracado su imponente y envidiable yate, el 'Blue Legen'.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, en una imagen de archivo. Gtres

Entre sus casitas blancas y su pequeña playa de aguas tranquilas y transparentes, Cadaqués esconde un secreto. Su gente siempre se ha destacado por su discreción. Así es la burguesía catalana. En plena arena de la playa, frente a la pizzería de La Gritta, se encuentra el Marítim Bar, que durante la década de los setenta y los ochenta fue un gran centro de reunión y diversión de la burguesía catalana. Ésta, que tenía buenas conexiones con otras grandes familias españolas, invitaban a sus fiestas a lo más granado de la sociedad. En una de ellas coincidieron, por primera vez, Isabel Preysler (66) y Mario Vargas Llosa (81). ¿Surgió allí el flechazo que les ha llevado a estar juntos cuarenta años después?. Éste es un misterio difícil de resolver.

Lugares de ensueño donde duermen los famosos

En el Mas de Torrent, un Relaix & Chateau, los famosos encuentran cobijo en una suite en temporada baja por 1.200 euros. El establecimiento encubrió el amor de Andrés Velencoso (39) y Kylie Minogue (49) antes de que su relación se hiciera pública. Shakira (40) se escondió del agobio de los paparazzi junto a su ex, Antonio de la Rúa (44) y, casualidades de la vida, Gerard Piqué (30) hizo lo propio con su entonces novia, Nuria Tomás (30) hija del empresario jamonero Enrique Tomás, que rompió hace poco con el motorista Jorge Lorenzo (30). También han dormido hombres poderosos de la talla de Al Gore (69) o José María Aznar (64).

Un establecimiento de renombre y con cinco estrellas es el hotel Vistabella (Roses), donde se han alojado Leo Messi (30) y su familia; Javier Bardem (48) y Penélope Cruz (43) también camuflaron su amor allí, aunque los paparazzi lograron pillarles dándose un chapuzón en plena bahía de Roses. En una de las ocasiones el ahora matrimonio se llevó a otra pareja de excepción, Eva Longoria (42) y Eduardo Cruz (32), hermano de Pe, cuando se dijo que estaban viviendo algo bonito.

Panorámica de una de las terrazas del hotel Vistabella (Roses).

Un clásico de la Costa Brava es el hostal de la Gavina, que se convirtió en el primer hotel español en pertenecer al exclusivo club Leading Hotels of the World. La cuarta generación de la familia Ensesa sigue al frente de este cinco estrellas gran lujo de S’Agaró, donde se han dormido y han probado su carta personajes de la talla de Lady Gaga (31), Robert de Niro (73), Sofía Loren (82), Sean Connery (86), Octavio Paz (84), Plácido Domingo (76) o John Wayne, que se fue sin pagar una de las cuentas.

Un lujo para la vista y el olfato es el hotel Peralada Wine Spa & Golf, rodeado de un campo de golf, donde el aún príncipe Alberto de Mónaco (59) acudía para reposar de sus obligaciones y sus alocadas fiestas, lo mismo que Joan Manuel Serrat (73), Al Bano (74) o muchos de los artistas que han actuado en el prestigioso Castell de Peralada, propiedad del matrimonio Suqué-Mateu. Los invitados a la boda de Macarena Gómez (39) y Aldo Comas (32) también se alojaron aquí.

Las bodas más sonadas

En el 2011 se casaron en secreto los actores Ana de Armas (29) y Marc Clotet (37). La discreción de su relación se llevó hasta tal extremo se casaron en la Costa Brava ajenos a los paparazzi. A los pocos meses surgieron los rumores de separación, que el propio actor confirmó dos años después.

Cuando hay que decir el 'sí, quiero' tiene que haber algo más original. Y así hicieron en julio de 2013 Macarena Gómez (Lola de la serie Aquí no hay quien viva) y Aldo Comas tras casarse en la iglesia románica del siglo XII de San Miguel de Fluvià ya que llegaron en paracaídas al convite en el restaurante Cortal Gran en Sant Pere Pescador.

Unos días después, el futbolista Xavi Hernández (37) dijo adiós a su soltería con la periodista Núria Cunillera (35) en el Jardín Botánico Marimurtra de Blanes, y posteriormente celebraron la cena en El Convent, un monastrio del siglo XVI con vistas al Mediterráneo. Hasta allí llegaron en autobús Messi (30), Víctor Valdés (35), David Villa (35) o Jordi Alba (28). Shakira (40), Piqué (30), Casillas (36) y Sara Carbonero (33) les dieron plantón por encontrarse de vacaciones. Y Thiago Alcántara (26), ex jugador del Barça, se casó en junio de 2015 con Julia Vigas, heredera de una familia de empresario de Palafrugell, en la finca Mas Mateu de Sant Climent de Peralta (Girona). Al enlace acudieron Marc Bartra (26) o Xabi Alonso (35).

¡Rico, rico!, los lugares donde comen los vips

Es un lugar discreto en primera línea de mar, pero a la pizzería La Gritta de Cadaqués ha acudido desde hace décadas lo mejor de la sociedad. El pasado abril, dos grandes damas del cine británico se comían las gambas con las manos, Claire Bloom (descubierta por Chaplin en Candilejas) y Dame Siân Phillips en un alto en el rodaje de la película de Ventura Pons (72) a película Miss Dalí. También se han dejado caer los hermanos Gallagher de Oasis, LLuis Llach (69) o Jaques Rogge (75), presidente honorario del Comité Olímpico Internacional. “Pero sólo somos una pizzería, ¡eh!”, comenta una fuente a EL ESPAÑOL, que no duda en confirmar que Mario Vargas Llosa (81) había venido con su segunda mujer Patricia (72): “Nunca entendí cómo estaba con ella. Era una señora que mandaba mucho” (risas).

En cala Montjoi (Girona), se encontraba El Bulli, de Ferrán Adriá (55), que consiguió la distinción del mejor restaurante del mundo en cinco ocasiones. En alguna ocasión hicieron una escapada rápida Felipe VI (49) y Letizia (44). Sus famosos ravioli de pistacho, el percebe con caviar o las croquetas líquidas de pollo eran auténticos manjares para el paladar. Actualmente, es el Celler de Can Roca (Girona), con tres estrellas Michelín, quien ostenta este honor. A finales de junio del 2013, algunos paparazzi pillaron a la salida al matrimonio de actores Blake Lively (29) y Ryan Reynolds (40) algo más contentos de lo normal. También han estado Sarah Jessica Parker (52) con su marido Matthew Broderick (55) o el rey Juan Carlos I (79).

La Taverna del Mar de S’Agaró es el local favorito de Tita Cervera (74), Alejandra Prat (40) y uno de los ex componentes de La Trinca. Y este año, en Santa Cristina d’Aro, ha abierto Santa Market, al que han ido Mireia Canalda (35) o Ares Teixidó (30). Y Miri, finalista MasterChef 5, va a abrir un puesto en uno de los mercados que se organizan de forma itinerante por la Costa Brava.

En Casa Andrés, propiedad de la familia de Andrés Velencoso (39) en Tossa de Mar, le han puesto el mantel a Kylie Minogue (49) o Úrsula Corberó (27) y algunos de sus amigos modelos. El Parador de Aiguablava (Begur) cuenta desde hace cuatro años con el famoso 'Dry by' del gastroempresario Javier de las Muelas; el Restaurante Nu, en el barrio antiguo de Girona, es el favorito de Macarena Gómez (39). En el pasado, el bailarín Antonio Gades (66) incluso llegó a montar una pizzería en Platja d’Aro donde se dejaba ver de tanto en tanto la hoy enigmática Marisol (69). Y en Casa Anita, todo un clásico, apoyaban sus codos en el mantel Kirk Douglas (100), Salvador Dalí o La Chunga (79).

Un gran plató de cine para las estrellas de Hollywood

En Tossa de Mar, llamada el paraíso perdido por el artista Marc Chagall, Ava Garder, alias el 'animal más bello del mundo', rodó en Tossa de Mar junto a James Mason Pandora y el holandés errante (1950), en cuyo rodaje mantuvo un tórrido romance con el torero Mario Cabré (74) cuando aún estaba casada con Sinatra. La ira del cantante de ojos azules aún resuena en la zona. En Tossa, la diva de Hollywood tiene una bonita estatua de bronce a tamaño natural en el Mirador de la Vila Vella. En esta misma localidad nació Andrés Velencoso (39), el top model que cuando no ejerce como tal hace de camarero en el restaurante familiar adonde ha llevado a todos sus ligues (Kylie Minoge, Úrsula Corberó y la última, la it girl Ginevra Rossini).

En 1953, Louis Jourdan, Joan Collins (84), y Joan Fontaine (96), hermana y enemiga de la aún leyenda vida Olivia de Havilland (101) filmaron en Blanes parte de las secuencias de Tres historias de amor. En Sant Feliu de Guíxols y Palamós rodó Dirk Bogarde El jardinero español (1956) y dos años más tarde, Anne Baxter (62) grabó Sombras acusadoras en Tamariu, Palamós, Sant Antoni de Calonge y S’Agaró y Victor McLaglen viajó hasta l’Estartit y l’Escala para protagonizar La furia del mar.

Imagen del Hostal de La Gavina, donde se alojó Elizabeth Taylor.

En 1959, la mítica mirada violeta de Elizabeth Taylor eclipsó a los catalanes mientras se alojaba en La Gavina en S’Agaró y, sobre todo, durante las icónicas escenas playeras del filme De repente el último verano con Montgomery Clift en la playa de Sant Pol, en Sant Feliu de Guíxols. Allí nació la inmortal bailaora Carmen Amaya (45) y también tuvo casa e incluso montó una tienda de ropa la ex modelo Teresa Gimpera (80).

Y en 1971, la película de bajo presupuesto El faro del fin del mundo contó con un reparto de lujo encabezado por Kirk Douglas, Yul Brynner, Samantha Eggar (78) y Fernando Rey, que filmaron en Cadaqués y el Cap de Creus.