Ana Botella lo da todo al ritmo de 'Despacito'. ¿Quieres verla?

Ana Botella (64 años) se desinhibió por completo este miércoles en Marbella. La ex alcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar (64), se entregó con absoluta devoció al balanceo de sus caderas con la canción del verano, Despacito. Su acompañante de palco no era otro que José Maria Cano (58), el antiguo componente de Mecano, del que siempre la política ha sido autentica "fan". Durante el concierto que Luis Fonsi (39) dio en el Festival de Starlite en Marbella con su gira Love and Dance World Tour, hubo tiempo para muchas confidencias y los guiños de complicidad entre los dos amigos. Se les veía encantados compartiendo bailes y risas.

Ana Botella llegó sobre las diez al recinto. "Este concierto me gusta mucho y Despacito es una canción que canto con mis nietos", confesó a JALEOS. La organización había anunciado que su marido le acompañaría, pero ella no quiso explicar por qué finalmente dejó al expresidente en casa. Prefirió darse media vuelta.

Mientras la ex alcaldesa de Madrid esperaba que saliera su ídolo musical, se apostó en una trattoria del recinto donde degustó algunos platos antes de iniciar su incansable bailoteo.

Cuando Luis Fonsi salió al escenario, la ex alcaldesa se sentó en el palco principal. A su lado, una amiga y José Maria Cano. Tal como muestran las imágenes a las que ha tenido acceso JALEOS, la pareja se pasó hablando parte del concierto, mientras el puertorriqueño seguía en el escenario con las canciones que tiene a sus espaldas tras 18 años de carrera. Así, cantó al desamor con Quisiera poder olvidarme de ti y a las mil razones para no olvidarte del tema Mil promesas, entre otras. Pero cuando la alcaldesa saltó como un resorte para bambolearse fue con el broche final de la noche, con el público en pie coreando una y otra vez el Despacito. Ella, cual adolescente, subía y bajaba el brazo con José Maria Cano, con una amplia sonrisa y en un momento de éxtasis, incluso llegó a dar un amistoso beso cariñoso agarrada al cuello con la emoción que la embargaba, según se puede ver en el vídeo.

JALEOS pudo comprobar que Ana Botella se sabia la letra de la canción a la perfección y se la oía tararear varios fragmentos de la canción.

Otras salidas sin Aznar

Este año, Ana Botella se está dejando ver más que nunca en Marbella. El Love and Dance World Tour de Luís Fonsi no ha sido la única salida que la esposa de Aznar ha hecho sin el ex presidente. Hace unos días acudía a la Meridiana en la Verbena de la Luna a beneficio de Cáritas, una gala organizada por Carmen Quesada, y donde la ex alcaldesa bromeo con el actor Arturo Fernández (88), que acaba de estrenar su obra de teatro.

Como colofón del verano, este sábado se espera a la pareja Aznar en la Gala del Cáncer, que tendrá lugar en el Club de Golf Guadalmina, donde el ex presidente tira sus bolas. Esta vez se prevé que acuda Botella con su "José Maria" de siempre, el de toda la vida.