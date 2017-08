La nueva niña de Cristiano Ronaldo y Georgina ya es famosa antes de nacer

Georgina Rodríguez (23 años) está orgullosa de su embarazo y quiere que el mundo lo sepa. Del mismo modo que la pareja ya no esconde su amor y cada vez publican más fotos juntos en sus redes sociales, la recién convertida en modelo ya tampoco oculta su estado de 'buena esperanza'.

Cristiano Ronaldo (32) y la española, como su incondicional novia, se han convertido en cuestión de un mes en familia numerosa y muy pronto llegará el cuarto retoño. El bebé que espera Georgina es una niña y nacerá en el mes de noviembre, según informa la prensa portuguesa. Por eso, a menos de cuatro meses de dar a luz la que fuera dependienta de Prada ha concedido una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que comparte también sus primer posado luciendo tripita.

Georgina en su posado en ¡HOLA!

Georgina ha comenzado su andadura como modelo en un momento en el que no tiene su figura más esbelta -aunque por un precioso motivo-, pero eso no ha sido impedimento para hacerlo por la puerta grande y con una de las agencias de modelaje más prestigiosas del panorama internacional que tiene entre sus filas a tops de la talla de Bar Refaeli (32), Martina Klein (40) o Rocío Crusset (22). A pesar de no haberse dedicado nunca al mundo de las maniquíes, la novia de CR7 se encuentra muy cómoda en su nueva faceta: "He trabajado para marcas del sector del lujo y gracias a este contacto con la moda he descubierto un mundo que me apasiona".

La joven se define como una persona normal y con una conexión especial con todos los seres: "Soy muy familiar, me encantan los niños, la Naturaleza y los animales". En ese línea, Georgina afirma que lo que más le importa y lo que más le llena es la gente que está a su lado: "Me gusta rodearme de aquellos que me inspiren a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía".

Rodríguez soñaba de pequeña con ser una gran bailarina y por eso hizo ballet y destacó en el conservatorio de danza de Jaca, su lugar de origen. Años después la necesidad de labrarse un futuro le llevó hasta Madrid y sus sueños acabaron siendo otros pero siempre poniendo en práctica una forma de actuar que, según explica, aprendió gracias al baile: "Mi formación en danza clásica me ha aportado valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana".

Cristiano sostiene a uno de sus mellizos entre sus piernas, junto a Georgina. Redes sociales

El yoga y el spinning son sus ejercicios favoritos para mantenerse en forma, aunque ahora tenga que reducir la intensidad de sus jornadas de entrenamiento por su avanzado estado de gestación. "En mi día a día me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas", ha señalado en su estreno como portada de la cabecera rosa. Pero, como toda embarazada que sufre los conocidos antojos, la pareja de Cristiano también se permite el dulce y algún bocado de comida rápida: "No realizo de manera estricta ninguna dieta, ya que me doy algún capricho".

Habrá que esperar a mediados de otoño para ver ampliada la foto familiar del clan Dos Santos. La niña llegará apenas cuatro meses después del nacimiento de los mellizos -niño y niña-, por lo que tendrán prácticamente la misma edad y estarán 'capitaneados' por el hermano mayor, Cristianhino (7). Georgina y Cristiano tendrán así la parejita por duplicado y podrán presumir de vestiditos y trajecitos a partes iguales.