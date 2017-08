El ex 'Gran Hermano' Miguel Vilas busca madre de alquiler

Miguel Vilas se dejó ver en uno de los últimos eventos sociales con este nuevo look. Gtres

"¡Quiero ser padre! ¡Busco chica joven, alta y con estudios para gestación subrogada! Si estás interesada manda email a...". Así comienza el controvertido mensaje en el que el exparticipante de Gran Hermano Miguel Vilas invita a sus seguidoras a convertirse en madres a través de una práctica que en la actualidad es ilegal en España, la gestación subrogada.

Quiero ser padre! Busco chica joven,alta y con estudios para gestación subrogada! Si estás interesada manda email a contacto@miguelvilas.es — Miguel Vilas (@MiguelGH_17) 31 de julio de 2017

Sus requisitos son claros: aquella candidata ideal tiene que tener estudios, ser joven y alta. La exigente lista que compone el casting ha provocado no pocas críticas entre sus seguidores, que no entienden cómo Vilas puede frivolizar con un tema que forma parte del debate político y social de nuestro país.

Ante la sorprendente declaración de intenciones del modelo gallego han sido escasos los usuarios que han dado credibilidad a sus palabras. Los que se tomaban en serio el anuncio de Vilas no dudaban en aludir al carácter ilegal de la proposición y en trasladar el comunicado a la policía. "Claro que sí, guapo, porque todo el mundo sabe que Twitter es el mejor sitio para buscar una madre. Y que no le falten estudios, que eso se hereda", aseguraba uno. "Quizá policía y guardia civil puedan orientarte en la búsqueda", espetaba otro.

Independientemente de que se trate de una broma o sea un ofrecimiento rotundo, algunos partidos políticos ya se han manifestado. Es el caso de Izquierda Unida, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de criticar una actitud que consideran mercantilista. "Tratando a las mujeres y los bebés al nivel 'Vendo Opel Corsa seminuevo'. Asco infinito. #mercadohumano", escribía el grupo a través de sus redes sociales.

Tratando a las mujeres y los bebés al nivel "Vendo Opel Corsa seminuevo". Asco infinito. #MercadoHumano pic.twitter.com/CjnkiMx5oc — Izquierda Unida (@iunida) 1 de agosto de 2017

Lo cierto es que el polémico ex gran hermano es un personaje controvertido. Ya lo fue durante su estancia en la televisiva casa y también lo ha sido tras su salida. El pasado mes de abril ya se dejó ver con una larga peluca durante una fiesta con motivo del fin de Gran Germano. Su nuevo look no pasó desapercibido, mucho menos teniendo en cuenta los complejos que mostraba durante el concurso, que finalizaron cuando se arrancó el peluquín y mostró al fin su imagen real.