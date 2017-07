La foto con velo de Eva González que ha desatado la polémica

Eva González (36 años) incendia las redes con una foto con velo. La conductora de MasterChef ha publicado una imagen con un pañuelo negro en la cabeza provocando reacciones, sobre todo negativas, entre sus seguidores. Un mes ha pasado desde que el programa de fogones clausurase las puertas tras proclamarse Jorge Brazalez vencedor, pero la top sigue compartiendo su día a día en las redes sociales, tal y como nos tenía acostumbrados. Shootings, comidas con amigas, selfies... todo parecía normal hasta que el martes 25 la presentadora compartió la imagen de la discordia.

Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 12:27 PDT

Se trata de una instantánea en la que sale guapísima, pero con un detalle que ha desconcertado a todos sus seguidores: un velo. Además, a la imagen no le acompaña ningún tipo de descripción por parte de la top, lo que ha provocado aún más revuelo.

"Eva, el pañuelo es un símbolo ideológico que no creo que represente tus valores. Guapa estás te pongas lo que te pongas, pero bajo mi opinión, eres un ejemplo a seguir en la moda por lo que es peliagudo promocionar el hiyab en occidente. Con todos mis respetos te lo digo", le apuntaba una usuaria.

Mientras González está soportando gran cantidad de comentarios negativos, hay muchas usuarias que coinciden en lo guapa que está "se ponga lo que se ponga" y otras que, incluso, se atreven a especular con el paradero de la exmiss. "Muy guapa Eva , seguramente este de viaje y haya entrado a visitar alguna Mezquita donde esta obligado a ponerse en velo para entrar, vamos como no hace mucho en España para entrar a la iglesia, pero da lo mismo la gente sigue siendo igual de inculta como siempre, por que en vez de ver tanto salvame no viajáis un poquito y os culturizais un poco ,venga besitoss", escribía otra.

La exmiss en una imagen de archivo. Gtres

Lejos de calmarse el tema, la instantánea de la Eva González ha avivado una trifulca entre sus seguidores. "Estarías todavía más guapa sin el trapajo ese en la cabeza", apuntaba un seguidor mientras otros reprochaban a "la gente racista", saliendo en defensa de la cultura islámica."Y como no sabéis una mierda os explico:el islam protege a la mujer y es pecado agredirla o atacarla,esta mal tratarla mal y eso dios te lo pagará si lo haces,ellas llevan velo porque quieren,conozco a mujeres que no lo llevan y son musulmanas, allá ellas pero sus maridos no les obligan", apuntaba otra de las tantas seguidoras de la top.

La presentadora de MasterChef ha reabierto uno de los temas que más controversias genera en la sociedad española. "No os confundáis más ni discutáis por lo que bien puede ser una imagen descontextualizada", concluía una usuaria indignada.

Operación pareo

Eva González parece hacer oídos sordos. La top no ha contestado y sigue con su día a día de grabación. En plena temporada de verano, la top se encuentra en un no parar con su trabajo como modelo. Y tal y como ella lo ha mostrado en sus redes sociales, le está resultando complicado. "Ay que horror cuando te ponen todo esto por delante y tienes un parón en la grabación... #operaciónpareo", escribía la presentadora en una imagen en la que aparecía rodeada de dulces. Ni ella misma se resiste al poder de un dulce y, tal y como ha apuntado, pasa de la mítica operación bikini, para comenzar una nueva moda: la operación pareo.