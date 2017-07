Marina Danko exhibe su vida de lujo con su novio rico

Marina Danko (62 años) ha permanecido en silencio desde que el pasado 24 de abril falleciera su exmarido, el torero Palomo Linares. La diseñadora de joyas se divorció del diestro en el 2012 tras más de 40 años de años de amor que terminaron en tragedia y batallas constantes. Hoy, muestra lo feliz que es al lado de su multimillonario novio y deja de lado su pasado más triste.

Y es que la separación de la colombiana y el torero hizo que sus hijos se posicionaran, lo que supuso dolor para la última etapa de su matrimonio. Danko evita hablar del tema e intenta pasar por alto los malos momentos vividos con Linares en su primera entrevista vez tras la muerte del matador en ¡HOLA!. Mientras se deja fotografíar en la lujosa residencia de su nueva conquista en los Alpes suizos explica por qué no estuvo presente en el funeral: "Fue muy duro y pensé: 'se fue, no quiero recordar lo malo, tengo a tres adorables hijos. No acabo de creer que ya no esté Sebastián".

Palomo Linares y Marina Danko, en una de sus últimas apariciones públicas juntos. Gtres

Para Marina resultó un shock la forma en la que el diestro se fue: "Me sorprendió su muerte, sobre todo, cómo se produjo". Y es que Palomo siempre fue muy luchador, no solo por su condición de torero, sino en todos los aspectos de la vida, algo que quedó patente en la batalla económica durante el proceso de divorcio. Esa guerra interna entre ellos afectó directamente a los hijos, por lo que la colombiana afirma que "hace seis años me convertí en padre y madre", pero matiza que "no quiere volver atrás porque tiene una maravillosa vida y no guarda rencor".

En esa vida de la que tanto presume se cuentan sus tres hijos, que en los últimos meses han sido protagonistas por la supuesta nula relación que tenían con su padre. Sin embargo, su madre dice con rotundidad que "Palomo tenía tres hijos que le adoraban y una gran familia en Linares". Además, se deshace en elogios por sus vástagos y afirma que "sus hijos son muy trabajadores y siempre han dado ejemplo de elegancia y saber estar", respondiendo así a quienes les han criticado por su postura contra la 'viuda', Azuara.

[Más información: Palomo Linares y Marina Danko: una historia de amor que terminó en guerra civil]

No obstante, es Andrés (29), su hijo más joven, con el que más tiempo pasa, y es que es el único hijo que se ha posicionado claramente junto a su madre en todo momento. Con él disfruta de las vacaciones en el extranjero a menudo. De hecho, madre e hijo viajan siempre con sus respectivas parejas. El pequeño de los Linares con su novia Silvia, y Marina con el multimillonario Fabio Mantegazza, a quien conoció a finales de 2015.

Marina Danko, en la Feria de Abril de hace dos años, donde conoció a Fabio. Gtres

"La vida me ha regalado otra oportunidad. Lo natural en una pareja que se quiere es celebrar el amor", dice dejando la puerta abierta a una posible boda con el suizo. Además, destaca de él aptitudes que según ella hace mucho que no encontraba en un hombre: "Fabio me aporta lo que siempre anhelé: dedicación, compañía, alegría por la vida y mucho respeto". Y prosigue: "Es excepcional, romántico, atento, sensible...", dice mientras se dejan capturar por las cámaras muy acaramelados y con un tierno beso final.

El empresario se formó en Reino Unido y el éxito le llevó a dividir su vida entre Montecarlo y Lugano, pero se enamoró de España gracias a Marina, por lo que también pasa tiempo en Madrid algunas temporadas. Sin embargo, la colombiana no duda en seguirle por el mundo y está encantada de ir del brazo de un hombre como él que además, según afirma, "tiene una excelente relación con sus hijos".